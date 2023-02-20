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Deprem anını gözyaşları içinde anlattı: Yer ayağımızın altından kaydı. İnanılmaz büyük bir depremdi

CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:44
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Deprem anını gözyaşları içinde anlattı

Deprem anını gözyaşları içinde anlattı: Yer ayağımızın altından kaydı. İnanılmaz büyük bir depremdi
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Hatay'da saat 20.04'te 6,4 ve saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay'da depremzedelerin yanında olan CNN TÜRK muhabiri Buse Deviren deprem anında yaşadığı korkuyu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Buse Deviren, "İnanılmaz bir deprem oldu. Yer altımızdan kaydı. Sobalar yıkıldı. Çocuklar çok korktu biz çok korktuk. İnsanların sobaları devrildi. Çadırkentin içerisindeydik tutunacak hiçbir nokta bulamadık. Pek çok noktada ısınmak için soba yakıyor insanlar. Çocuklar çok korktu onlar ağlıyorlar şu anda. Bu artçı gibi değildi. Çok büyük bir depremdi. Biz 5,1'i hissettik öyle bir deprem değildi. İnsanlar çadırlarından fırladılar. Çocuklar yere düştüler. Elektrik direkleri var. Ağaçların olduğu bir parktayız ağaçlar devrilebilir diye çok korktular. Her yer toz duman. Yıkılmayan binalar yıkıldı muhtemelen. 10-15 saniye aralığında sürdü. Çok sert vurdu. Biz kendimizi toparlayamadık bulunduğumuz yerde düştük. Burası şu an dumanaltı. Yıkılmayan binalar yıkıldı belki de. Cadde üzerinde göz gözü görmüyor. Çadırkentin içerisindeyiz şu anda." ifadelerini kullandı.

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