Hataylı muhtar: Enkazı ellerimizle kazdık, kaderimize terk edildik

Depremin ardından en çok yıkımın yaşandığı kentlerden olan Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Ali Davut depremin ilk iki gününde yardım gelmediğini, enkaz altında kalan yakınlarını elleri ile kazarak çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

Perişan halde ellerinden geleni yaptıklarını ve üçüncü güne kadar yardım gelmediğini söyleyen Davut, tepkisini "Şimdi çok zor konuşuyorum. Acımız büyük, öfkeliyiz, arama kurtarma ekipleri çok geç geldi. Burada resmen kaderimize terk edildik." ifadeleri ile dile getirdi.

Hatay Samandağ ilçesindeki felaket tablosunu ziyaret eden Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm ve CHP Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı, facianın sonuçlarını yerinden inceledi.

“SAMANDAĞI’NDA BİZİ YALNIZ BIRAKTILAR”

Sonsöz Gazetesi'nden Ali Baran Fayık’ın haberine göre; Balıkesir eski milletvekili Mehmet Tüm ile deprem bölgesini ziyaret eden CHP Hatay Samandağ İlçe Başkanı Turgay Abacı, “Samandağ, depremden çok etkilendi, çok ağır hasarlarımız, ciddi can kayıplarımız var, birçok arkadaşımızı, dostumuzu enkaz altında kaybettik. Hala göçük altında canlarımız var. Samandağ’ımız, gördüğünüz gibi çok kötü hallere düştü. Hala çalışmalar sürüyor. Burada deprem beklemediğimiz için depreme çok hazırlıksız yakalandık. Büyük sıkıntılar içindeyiz. Bizi burada resmen yalnız bıraktılar. İlk iki gün kimse gelmedi daha sonra 135.000 nüfuslu Samandağ’ına AFAD’dan 5 tane görevli geldi. Sarıyer Belediyesi sağ olsun, İstanbul fazla çalıştı. İnanılmaz yardımcı oldular. Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımcı oldu, sağ olsun. Bizi; İş insanları, Sivil Toplum Örgütleri, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri, belediyeleri, Allah razı olsun, yalnız bırakmadılar. Bizim şimdi yorgan, elbise ihtiyacımız yok. Bizim yağ, kahvaltılık, çadır, kuru gıda ve kadın erkek iç giyim ihtiyacımız var. Her gün, üç dört kez sallanıyoruz, dün gece iki kez oldu, akşamüstü saat 17.00’te olmuştu, her gün devam ediyor. Samandağ gibi inanılmaz müthiş olan bir ülke, bir anda hayalete dönüştü. Herkes buradan kaçıyor, biz yağmalardan çok korkuyoruz. Arkadaşlarla mümkün olduğunca kaçmamaya çalışıyoruz gitmemek için çağrı yapıyoruz ama insanlar da haklı” diye konuştu.

“GÜVENLİK ÇOK ZAYIF, ÇADIR İHTİYACIMIZ BÜYÜK”

Abacı, sözlerine şunları ekledi:

“Vekilim, sizin aracılığınızla şunu söylemek istiyorum; burada inanılmaz bir güvenlik zafiyeti var. Dün bizim tırımıza müdahale etmek istediler, biz kart sorunca gösteremediler. Bu çok korkunç, üzücü bir şey. Her sokakta dolaşabiliyorlar. Çadır sorunumuz var. Az önce İngiliz Time’dan buraya aşevi kurmaya gelen arkadaşlarımız oldu. Onlar da aynı şeyi söyledi, Üniversiteden Maraş’ta sınıf arkadaşım var, Allah onlara da sabır versin, Maraş'ta hiçbir çadır sıkıntısı yokmuş. Burada bir tane çadır bulamıyorsun, bir tane bile yok. Acil çadır ihtiyacımız var. O kadardır ısrarla bekliyoruz. Çok ayrım yapılıyor keşke ayrımı yalnızca çadır konusunda yapsalar. Arkadaşım Metin ailesini kaybetti depremde ve ben onun annesinin sesini duydum. Yan durmuş 6 katlı bina var, buradakiler bilir, o eğer Allah korusun yıkılırsa ki bu kadar zelzele oluyor, şimdi o binanın devrilme ihtimali var. Buraya vinç sokamadık, Antakya’dan yazılı izin gerekiyormuş. Kaymakamdan dilekçe aldık, bu dilekçeye rağmen vinci buraya sokamadık.”

'ELLERİMİZLE KAZIYARAK MÜDAHALE ETTİK'

Samandağ’ın ikinci büyük mahallesi Atatürk Mahallesi Muhtarı Ali Davut, “Biz, iki gün boyunca abimle ellerimizle kazıyarak müdahale ettik. Bir umutla, kendi çabamızla çökmüş olan yatak odasına girmeye çalıştık. Perişan halde elimizden geleni yaptık. Yardım, üçüncü güne kadar gelmedi. Şimdi çok zor konuşuyorum. Acımız büyük, öfkeliyiz, arama kurtarma ekipleri çok geç geldi. Burada resmen kaderimize terk edildik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Ekrem Başkan’a, CHP İlçe Başkanımız Turgay Abacı’ya, Sarıyer Belediyesi’ne hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Sarıyer, yalnız burada değil her yerde iyi çalıştı” ifadelerini kullandı.