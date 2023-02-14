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AFAD görevlisi 'çoğu ölmüş gitmenize gerek yok' dediği Samandağ'da 350 insan enkazdan sağ çıkarıldı

Samandağ'da büyük iddia. Doktor paylaştı. Samandağ'a yardıma giden ekipten Doktor Deniz Öz, AFAD görevlisinin 'tüm binaları taradık. Çoğu ölmüş gitmenize gerek yok" dedilerini anlattı. Öz bu sözlerin ardından 350 kişinin enkaz altından çıkarıldığını ifade etti

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:27
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AFAD görevlisini dinlemediler. Samandağ'da 350 insan enkazdan sağ çıkardılar

AFAD görevlisi 'çoğu ölmüş gitmenize gerek yok' dediği Samandağ'da 350 insan enkazdan sağ çıkarıldı
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Doktor Deniz Öz'ün paylaşımı Samandağ'da neler yaşandığını gözler önüne serdi. Video çeken Doktor Deniz Öz videoda Hatay'da Samandağ'a gitmek için valiyle tartıştıklarını anlatTI ve daha sonra Samandağ'a ulaştıklarını ifade etti. İşte Videolu paylaşımında söyledikleri:

"Bir şekilde Hatay Samandağ'a ulaştık. dedikleri gibi yol yok falan bayağı bayağı gititi. SAmandağ'a giden ilk ekip bizden başka kimse yoktu, bomboştu Samanda . Bir de AFAD'ın resmi arabasının içinde porsonel klimasını sonuna kadar açmışlar sıcak arabasının içinde oturuyorlar. Dediler ki arabanın içinden 'Biz buradaki bütün binaları taradık. Bu binaların hiçbirisinde bir şey yok çoğu ex(ölü).Sizin burada yapabileceğiniz hiç bir şey yok geri dönün dedikten sonra bu cümleyi kurduktan sonra Hatay Samandağ'da bu şehirde 350 kişi kurtarıldı"

 

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