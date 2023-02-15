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Kahramanmaraş'taki deprem Kastamonu'daki hanın duvarlarını çatlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerde sembol yapıların hasarları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Kastamonu'da 1447 yılında yapılan tarihi hanın duvarlarının çatladığı öğrenildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:30
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Deprem Kastamonu'daki tarihi hanın duvarlarını çatlattı

Kahramanmaraş'taki deprem Kastamonu'daki hanın duvarlarını çatlattı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelip, büyük yıkıma yol açan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi enkaz altında kaldı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depreminde bazı illerde tarihi yapı da hasar gördü.

TARİHİ HANIN DUVARLARI ÇATLADI 

Kastamonu'da bulunan bir tarihi hanın duvarlarında çatlaklar oluştuğu bildirildi. 

İsfendiyar Bey tarafından 1447 yılında yaptırılan tarihi han, 2012 yılında restore edilmişti. 

İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hissedildiği illerden Kastamonu'da tarihi hanın duvarlarında çatlakların oluştuğu belirlendi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, tarihi hanın duvarlarında çatlaklar oluştu.

1447 yılında Candaroğulları'ndan İsfendiyar Bey tarafından yaptırılan tarihi han, 2012 yılında restore edildi.

 

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