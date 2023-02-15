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Kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisi olmayan depremzede 1396 çocuktan 1114'ünün kimliğinin belirlendiğini ve 508'inin ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:07
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Kimliği belirlenemeyen depremzede çocuk sayısı belli oldu

Kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı açıklandı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerden etkilenen 508 çocuğun kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen depremlerin ardından refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 1114'ünün kimliğinin belirlendiği kaydedildi. Bu çocuklardan 508'inin ailelerine teslim edildiği bildirilen açıklamada, kimliği tespit edilemeyen 282 çocuk bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 721'inin tedavisinin devam ettiği, 167'sinin ise tedavisinin tamamlanarak kurum bakımına alındığı ifade edildi. (AA)

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