﻿NASA hava kirliliğini uzaydan ölçecek

(AA) Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) hava kirliliği kontrolü yapacak cihazı,Amerikan SpaceX şirketi tarafından fırlatıldı.

Cihaz, Kuzey Amerika kıtası üzerinde hava kirliliği kontrolü yapacak.

Kısa adı TEMPO olan Troposferik Emisyon Kirliliği İzleme cihazı, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarıyla yörüngeye fırlatıldı.

MALİYETİ 210 MİLYON DOLAR

Cihaz yörüngeye tam olarak yerleştikten sonra Porto Riko'dan Kanada'ya kadar saat başı hava kalitesini ölçecek.

TEMPO cihazının NASA'ya toplam maliyetinin yaklaşık 210 milyon dolar olduğu ifade edildi.