Akşener'den hayatını kaybeden İYİ Partili ilçe başkanı için başsağlığı mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında;
"Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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