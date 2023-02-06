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Akşener'den hayatını kaybeden İYİ Partili ilçe başkanı için başsağlığı mesajı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den depremde hayatını kaybeden İYİ Parti Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı Serhat Özdemir için başsağlığı mesajı mesajı geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:16
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Hayatını kaybeden İYİ Partili ilçe başkanı için Akşener'den başsağlığı mesajı

Akşener'den hayatını kaybeden İYİ Partili ilçe başkanı için başsağlığı mesajı
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; 

"Değerli dava arkadaşım, Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanımız Serhat Özdemir’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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