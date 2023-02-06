Doğru düzgün görüntünün gelmediği Adıyaman'daki acı gerçeği açıkladı. Fulya Öztürk: Sadece merkezde 500 enkaz var

Fulya Öztürk, Adıyaman'da şebeke çekmediği için Kahramanmaraş'a doğru ilerleyerek yayın yaptıklarını söyledi. Canlı yayında depreme yakalanan CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk Adıyaman'daki acı tabloyu şu sözlerle aktardı:

Adıyaman’dan çıkmak zorunda kaldım.

Arkamda yüzlerce enkaz bıraktım.

Adıyaman’daki son durumu Adıyaman’dan anlatmak isterdim ama şebeke çöktüğü için, yayın cihazlarımız çalışmadığı için Kahramanmaraş’a doğru gitmeye çalışıyoruz.

Bakın yüzlerce diyorum. Yüzlerce enkaz var Adıyaman’da

Adıyaman’daki arkadaşlarım görüntü geçemiyorlar. Vatandaşlar bölgeye daha çok takviye gelmesini istiyorlar.

Enkaz kaldırma çalışmalarının hızlandırılmasını istiyorlar.

Farkındaysanız Adana’dan, Hatay’dan haberler daha çabuk ulaşıyor. Ancak Adıyaman’da bağlantı olmadığı için durum aktarılamıyor.

Sadece merkezde 500 enkazı gözümle gördüm.