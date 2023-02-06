50 yıllık binalarda hasar yok 10 yıllık binalar yıkıldı. CHP’li milletvekili açıkladı

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, 50 yıllık binalarda hasar olmazken yeni binaların yıkıldığını söyledi. Yılmazkaya, kent merkezi ile köylerde arama kurtarma çalışmalarının çok geç başladığını söyledi.

“Durum çok kötü” diyen Yılmazkaya, bazı bölgelere arama kurtarma ekiplerinin ulaştığını ancak enkaz kaldırma araçlarının ulaşamadığını söyledi. Yılmazkaya, saat 15.00 civarı yaptığı açıklamada, “Enkaz kaldırma çalışmaları yeni başlayabildi. Antep merkezinde de yeni başladı. Uzmanların gelmesi geç sürdü. Gece boyunca ambulanslar çalıştı ama insanlar yakınlarını çıkarmaya çalıştı. Çok sıkıntılı bir durum, böyle bir şey görmedik” dedi.

Yılmazkaya ayrıca şu bilgileri verdi:

“Abdulkadir Hastanesinin bir kısmında sıkıntı olduğu söylendi. Merkezdeki asıl devlet hastanesinin duvarlarında yıkıntılar olduğu söylendi. Oradaki doktorlar bize ulaştı, bir kısmı boşaltıldı ama hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık personeli çalışıyor. Herkes elinden geleni yapıyor.

Gaziantep’teki bilançoyu bilmiyoruz ama cenaze sayımız artacak. Gaziantep ve bölgenin alt yapısı buna hazırlıklı değil. Toplanma alanı yok. Bu akşam nerede kalacağız bilmiyorum. Antep bu geceyi çok kötü geçirecek, öyle görünüyor.

Şu anda benim çocuklarımın bulunduğu yerde Antep Binevler Bölgesi, binalar 50 yıllık. Hiçbirinde sorun yok. 10 yıllık binalardan 4 -5 tanesinin yıkıldığını biliyorum.”