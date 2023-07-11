Haydi Erdoğan vur masaya yumruğunu.

17 Mayıs 2022’de, “Evren'in yaptığı hatayı Erdoğan da yapmamalı” başlıklı yazım var.

26 Kasım 2022’de, “Türkiye 3. fırsatı asla kaçırmamalı” başlıklı yazım var.

Yazılarımın ana konusu Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya tam üyeliği konusu idi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu ülkelerin NATO’ya tam üyelik onayı vermesi için Türkiye’nin öne sürmesi için gerekli şartlarını tek tek yazdım.

Ayrıntıları bu iki yazımdan okuyabilirsiniz.

Bu şartları tekrarlamadan önce tarihi şu iki hatırlatmayı da yapayım:

Darbeci Evren’in "1 numaralı" hükümet kararıyla, Yunanistan'ın NATO’ya dönmesi için Türkiye’nin vetosunu kaldırıldı...

Yunanistan 20 Ekim 1980''de NATO’nun askerî kanadına döndü.

NATO’nun askerî kanadından 1966''da çekilen Fransa, NATO’ya dönmek istiyordu. Siyasi iktidarlar AB üyeliğimiz açısından onay vermiyorlardı.

Ancak Erdoğan, Türkiye’nin veto hakkını kullanmayınca Fransa 3 Nisan 2009'da NATO’ya geri döndü.

İsveç konusunda Erdoğan’a da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne de bir kez daha önerimi özetliyorum ki Türkiye;

NATO’ya,

Amerika’ya,

Avrupa Birliğine asla kayıtsız şartsız teslim olmasın…

Tarihi fırsat iki kez Türkiye’nin elinden kaçtı.

İsveç’in tam üyeliği konusunda son fırsat da Türkiye’nin elinden kaçmasın.

İşte bu nedenle Türkiye’nin olmazsa olmaz asgari şartları şunlar olmalı:

Yunanistan açısından;

Ege denizindeki “12 Mil” iddiasından vaz geçmeli,

Vatan toprağı 20 Türk adasını derhal boşaltmalı,

12 adayı silahsızlandırmalı,

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini veto etmemeli,

Ege denizinde Türk hava sahasını ihlal etmemeli,

Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye karşı durmalı ve ülkesindeki teröristleri Türkiye’ye yargılanmaları için teslim etmeli…

Avrupa Birliği açısından;

Türkiye’nin tam üyeliği kayıtsız şartsız kabul edilmeli,

Schengen vizesi kayıtsız şartsız verilmeli,

Terör örgütleri PKK ve FETÖ’ye karşı durmalı ve ülkesindeki teröristleri Türkiye’ye yargılanmaları için kayıtsız şartsız teslim etmeli,

PKK başta tüm terör örgütlerine desteği kesmeli,

Türkiye’nin sığınmacılara harcadığı 100 milyar doları Avrupa Birliği Türkiye’ye geri ödemeli…

Amerika açısından;

F-35 uçak üretim projesine Türkiye’yi kayıtsız şartsız geri almalı,

S-400 hava savunma sistemi yerine Petriot hava savunma sistemini satmalı,

F-16 Savaş uçaklarımızın modernizasyonu acilen yapılmalı,

Türkiye’ye yönelik Halkbank dahil tüm ambargoları kaldırmalı,

Fethullah Gülen alçağını hemen Türkiye’ye teslim etmeli,

Suriye politikasından vazgeçmeli ve PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütlerine verdiği tüm desteği durdurmalı.

PYD/YPG’ye verdiği 30 bin TIR silahı geri almalı,

Suriye’nin kuzeyinde terör devleti kurulmasından vaz geçmeli,

Hain darbeci Fethullah Gülen’i ve ülkesindeki tüm PKK ve FETÖ terör örgütü mensuplarını kayıtsız ve şartsız Türkiye’ye iade etmeli

Yunanistan’a kurulan tün askeri üsleri Amerika NATO üssü haline getirmeli…

Bu şartlar da Lozan’da olduğu gibi taraf ülkelerin katılımı ile “Antlaşma” haline getirilmeli ki Türkiye’de İsveç’in NATO’ya tam üyeliğine onay versin.

Haydi Erdoğan vur masaya yumruğunu.

Unutma ki yazımdaki bu şartları sağlarsan, efsane olursun…

Yok eğer bu şartları kabul ettirmeden İsveç’in üyeliğine onay verirsen;