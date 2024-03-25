Haydi meydanlarda “zam yok” diye söz verin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yerel seçimde uğrayacakları hezimeti görünce meydanlarda, “son seçimim” diyor.

Mehmet Özhaseki’nin deyimiyle, “ağlak, ağlak” oy istiyor.

Seçim mi? Geçim mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk TV’de dedi ki;

“Nereden bakarsanız bakın tüm makro göstergelerde iyiyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim öncesi meydanlarda her seçim öncesi yaptığı palavralarına devam edip bol keseden atarak diyor ki:

"Hem aldığımız tedbirlerin hem de uyguladığımız ekonomi programının etkisiyle yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız.

Son günlerde tekrar arzı endam eden felaket tellallarının hevesleri yine kursaklarında kalacaktır.

Hatırlarsanız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde de milleti panikletmek için her yolu denediler ama muvaffak olamadılar.

Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz.

Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız.

Esasen genel ekonomik göstergelerimiz gayet iyi.

Millî gelirimiz, istihdamımız, üretimimiz, ihracatımız tarihimizin en yüksek seviyesinde.

Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın.”

Ben de diyorum ki Erdoğan’ın palavralarına sakın ha inanmayın…

Çünkü; 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Erdoğan seçim beyannamesinde şunları vaat etmişti:

"Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız.

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz.

Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

Aile Koruma Kalkanı Programı uygulayacağız.

Türkiye Yüzyılı, ekonomimizin şahlanacağı bir devri başlatacaktır.”

14-28 Mayıs seçimlerinden önce meydanlara taşıdığı bu palavraları Erdoğan bugün yerel seçim öncesinde de tekrarlıyor.

O halde Erdoğan’ın “Şahlanış” vaat ettiği dönemindeki gerçek şahlanışı şu ekonomik göstergelerle yüzlerine vurayım.

24 Mart 2023’te 1 dolar 19 liraydı.

Tam bir yıl sonra bugün: 1 dolar 32 lira.

28 Mart 2023’te 1 litre mazot 20.51 lira, 1 litre benzin 20.60 liraydı.

Tam bir yıl sonra bugün: 1 litre mazot 41,98 lira, 1 litre benzin 43.44 lira.

25 Mart 2023’te 1 kilo dana kıymanın kilosu 180 liraydı,

Tam bir yıl sonra bugün: 1 kilo dana kıymanın kilosu 435 lira.

TÜRK-İŞ resmî rakamlarına göre;

*Dört Kişilik Ailenin Açlık Sınırı: 16 bin 257 lira.

*Dört Kişilik Ailenin Yoksulluk Sınırı: 52 bin 955 lira.

Tam şahlanış…

Her seçim öncesi pembe vaat siyaseti ile milleti kandırma ustasıdır Erdoğan.

Peki; başta liderleri olmak üzere muhalefet partililere sorayım:

Erdoğan’ın bu palavralarını, bu yalanlarını miting söylemlerinizde, televizyon söyleşilerinizde ve TV reklamlarınızda kullanıp caddelere de afişler asarak neden kıyamet koparmıyorsunuz?

Madem ekonomimiz çok iyi, o halde: Erdoğan ve bakanlarına da diyorum ki;

Elektriğe, doğal gaza, mazota, benzine, dövize, ete, süte, şekere, kısaca iğneden ipliğe zam yapmayacağınızı açıklayın.

Haydi meydanlarda milletimize “zam yok” diye söz verin.

Hodri meydan…