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HDP'den Anayasa Mahkemesi atağı. Kapatma davasını seçim sonrasına bırakılmasını talep ettiler

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan Anayasa Mahkemesi atağı. Sancar, HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurduklarını açıkladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 15:39
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HDP kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için AYM'ye başvurdu

HDP'den Anayasa Mahkemesi atağı. Kapatma davasını seçim sonrasına bırakılmasını talep ettiler
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AA'nın haberine göre HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AYM'nin en son HDP ile ilgili davada, Hazine yardımı bulunan hesaplara bloke konulması kararı aldığını hatırlattı.

Bu davayla hedef tahtasına konulanın, Türkiye'nin adil, özgür, eşit, demokratik bir seçim yaşaması olduğunu savunan Sancar, bloke kararının, buna yönelik bir müdahale anlamı taşıdığını iddia etti.

Hazine yardımının yatırılacağı hesaplara bloke konulması kararına karşı itiraz haklarının saklı olduğunu belirten Sancar, itirazlarını 4 Şubat'a kadar AYM'ye ileteceklerini bildirdi.

Davanın geldiği aşamanın yarattığı ciddi sorunların olduğunu öne süren Sancar, "AYM'ye yaptığımız başvuruda, bu dava ile ilgili bütün muhakeme işlemlerinin 18 Haziran 2023 seçimleri sonrasına bırakılmasını talep ettik. AYM, bunu en ivedi şekilde karar altına almalıdır." diye konuştu.

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