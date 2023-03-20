AKP'den Müge Anlı’ya vekillik teklifi. Türk Bayrağı’nın adı değişsin diyen o isme de teklif gitmiş

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala kaldı. Siyasi partiler aday gösterecekleri isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Gazeteci Talat Atilla, Time Türk'te yayımlanan yazısında kulis bilgilerine paylaştı.

Atilla yazısında, Müge Anlı ile AKP'ye yakınlığıyla bilinen köşe yazarları Hasan Basri Yalçın, Türk Bayrağı'nın adının değişmesini isteyen Hilal Kaplan, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı'ya adaylık teklif edildiğini ileri sürdü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı canlı yayına FaceTime ile bağlayan Hande Fırat'ın da teklif gidenlerden biri olduğunu dile getiren Atilla, gazetecinin meseleye 'mesafeli baktığını' söyledi.

Atilla, “14 Mayıs'ta geçmiş seçimlere oranla bu seçimlerde daha fazla gazetecinin TBMM'ye girebileceğini öngörüyorum. Hatta, vekillik sevdası bu dönem gazetecilerde tavan yaptı. Çiçek Abbas'da İlyas Salman diyordu ya 'Dedim gözlerinin rengi ne? Dedi kara sevda…' Aynı öyle.” şeklinde yazdı.

“İKTİDAR KULİSLERİNDE MÜGE ANLI'NIN YÜZDE 2 İLE 2.5 OYU OLDUĞUNA İNANILIYOR”

Müge Anlı’nın kötüleri saklandığı delikten çıkaran bir gazeteci olduğunu dile getiren Atilla, “Anlı, diğer rakiplerine göre çok yönlü destek alsa da, mesleğinde başarılı doğrusu. İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor. Ukalalık yapmak istemem ama bence bu yaklaşımın sosyolojik karşılığı olmadığı gibi siyaset bilimine göre de kabul edilebilir tarafı yok. Bu hesaba göre, Tarkan liste başı yapılsın. Ajda Pekkan'ı da şimdiden Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edip, hiç seçim sonuçlarını beklemeyelim. Müge Anlı'yı mesleğinde başarılı ve ağzı iyi laf yapıyor diye alırsanız, bu anlaşılır. Yok, oyumuzun üstüne oy koyacağız derseniz, bu yanılgıdır. O vakit, Twitter hesabı bir kaç milyon olan fenomenler var. Onların neyi eksik? Milyon diyorum! 50 binle bağımsız milletvekili seçilme imkanı var! Kapın onları” ifadelerini kullandı.

BU GAZETECİLERE DE VEKİLLİK

Gazeteci Atilla, “Velhasıl Sabah yazarları Hasan Basri Yalçın ve Hilal Kaplan'a.. Star yazarı Halime Kökce'ye de iktidar partisinden vekillik teklifi geldi. Siyaset bu, elbette saatler içinde her şey değişebilir ama bu gazetecileri TBMM'de görecek gibiyiz. Hayırlı olsun! Bu arada son not olarak Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın da İzmir ve Aydın'dan vekil olmayı istediği konuşuluyor.” diye yazdı.

HİLAL KAPLAN: TÜRK BAYRAĞI'NIN ADI DEĞİŞSSİN

Katıldığı bir televizyon programında konuşan gazeteci Hilal Kaplan Türk bayrağının adının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. A Haber’de yayınlanan Her Yöne 80 dk programında Nevruz’da “Türk bayrağı neden yoktu” tartışması ele alındı.

Nevruz’un hiçbir zaman Milli Bayram olarak kutlanmadığını belirten Hilal Kaplan Diyarbakır’da Türk Bayrağı açılmaması tartışmalarına değinerek, “Herkesin cebinde zaten Türk Bayrağı var artık bu Türk Bayrağı’nın isminin değişmesi de gündeme gelmeli mesela Sayın Selahattin Demirtaş’ın dediği gibi “Devlet Bayrağı” olabilir” dedi.