Henüz görülmeyen Şimali Yıldızı Pepe

Turgay Beşyıldız / YENİÇAĞ

Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe, dönüşünü hızlandırmak için çalışmalarına hız verdi, duymuşsunuzdur. Milli arayı fırsat bilen Bordo Mavililerin teknik ve sağlık ekibi; Nicolas Pepe’yi, Alanyaspor maçının 21 kişilik kadrosuna bakalım yetiştirebilecekler mi?

Çünkü sokaktaki, telefonun ucundaki, sosyal sitelerdeki ve tribündeki taraftar, soracak kimseye rastlayamayınca bir türlü, önümüzü kesip soruyor: ‘Abi, bu adamı sakat mı aldılar?’’ Elimizden geleni, sağlıklı bir şekilde kendilerine anlatmaya ve izah etmeye çalışıyoruz ama bazen de kendi kendime içimden soruyorum. ’’Bu Pepe, nasıl bir profesyonel oyuncu? Boş zamanında yan gelip yatmış mı?’’ diye! Dilerim düşüncem yanlıştır.

Bordo Mavililerin yeni transferini Avrupa’da Nicolas Pepe olarak tanırlar ama onu yakın çevresi ‘Nico’ diye tanır. Adam, yani Pepe; Trabzonspor’un kapısından içeri gireli bugün tamtamına bir ay oldu ama halen kendisi piyasada yok.

Evet İsmi Pele’yi çağrıştırıyor ama biz Pepe’ye de razıyız. Bir güneşli mayıs günü 1995'te, kuzey-orta Fransa'daki Mantes-la-Jolie komünün de doğmuştu.

Fakir bir aile geçmişinden gelen bir Fildişi Sahilli... Fransa'ya göç eden Fildişili göçmenlerinden.

Bir ara yazmıştım, babası Fransa’nın emekli gardiyan amirlerinden. Kuzeydoğu Paris'te büyümüştü. Arsenal Kulübü, bu adamın kendisi için 80 milyon Euro gibi bir servet, bir bonservis bedeli ödemişti.

Bana göre de; Trabzonspor, bu adamın bir yıllık kiralama bedeline de, kendisine de bir servet ödeyecek. Trabzon’da iki sülale bir araya gelsek, biz bu serveti 15 yıl çalışsak yapamayız!

Onun için Pepe, sen bak ta bir an önce kendini toparla. Bir ay gitti. Topu topu 8 ay sonra sözleşmen bitecek be. Çünkü; geçiyor Bor’un pazarı! Sürmeyelim eşeği şimdi Niğde’ye!

*

Sözleşmesini fesih eden ve bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli oyuncuya bir sezon için, 1 milyon 750 bin Euro garanti maaş ücreti ödenecek. Hele de şu benimsiyemediğim, piyasalara yeni moda olarak çıkan imza parası işi yok mu? 1 milyon 600 bin Euro’luk imza parası da var. Bonservis elinde olunca, bazen böyle oluyor maalesef. Etti mi sana, 2 milyon 350 bin Euro. Yani; 68 milyon Lira. Bir de yüzde 5 menajerine. Bunlar, bir yıllık kiralama bedeli sadece.

O yüzden acele et Pepe!

Bleacher ReportsSpor Yönetmeni Luis Campos, bir gün Nicolas Pepe’nin genç yaşta oynadığı amatör bir maçı izleyince, her şey aslında o gün başlamıştı onun için.

Sportif Direktör Luis Campos'un, Pepe'nin potansiyelini fark ettikten sonra; Stade Poitevin, US Orléans, OSC Lille'e formalarını giymişti ilk yıllar. Müthiş temposu Lille'i, Avrupa'nın en yıkıcı kontra atak takımlarından biri haline dönüştürmüştü. İşte o kanatlardaki tempoyu bir an önce yakalaman lazım Süper Lig’de, çünkü; zaman tükeniyor Nico!

Nico'nun başarısında aslında, ebeveynleri ve aile üyelerinin payı büyük olduğu söylenir. Aile fertleri bugünlerde yanında mı, Trabzon’da mı bilmiyorum. Çünkü; moral, motivasyon ve psikolojik açıdan hazırlanmasında katkı sağlar. Tabi kendisi bunu daha iyi bilir.

Pepe, ilerleyen dönemlerde; Angers SCO, OGC Nice ve Arsenal’ın formalarını da giymişti. En son yine gezip, dolaşıp Arsenal’e dönen Nico! Antrenörler tarafından kendisine görev verilen mevkiler bir tarafa, en çok sağ kanatta oynamayı severek tercih etmişti.

*

Nicolas, futbolun en iyi yaşlarından olan 28’in de artı, yeniden ‘’Ben Pepe’yim.’’ demek istiyorsa, artık top onda. Ne zaman oynayabileceği haliyle merak konusu. Milli aradan sonra önce kadroya girmesi, ardından forma giymesi beklenen Pepe'nin dönüşü merakla bekleniyor.

Özel antrenmanlarını takımdan ayrı olarak, yardımcı hocaların gözetimi altında devam ettiğini biliyoruz.

Bu yüzden ‘’Futbol tutkum devam ediyor.’’ diyen Nico, bunu Alanyaspor’un 21 kişilik maç kadrosuna girerek göstermeli. Hadi bakalım, bekliyorlar seni Pepe.