Herkes Özgür Demirtaş'ın sorduğu soruyu çözmeye çalışıyor. Öyle bir soru sordu ki. Sizce cevabı ne?

Sosyal medya hesabında oldukça aktif olan ekonomist Özgür Demirtaş bu defa kullanıcılarına bir soru yöneltti.

Takipçilerinden 100 liralık bir yatırımının önce yüzde 10 artıp sonra yüzde 10 düşmesini, sonra yine yüzde 10 artıp ardından tekrar yüzde 10 düşmesinden sonra elde ne kadar para kalacağını soran Özgür Demirtaş, 4 şıklı bir anket içinde şıklarını da koydu.

Şıklar şu şekilde:

-101.1

-100

-98.01

-99.1

Demirtaş’ın bu anketi 6 saat içerisinde 300 binden fazla kullanıcı tarafından oylandı. Kullanıcıların yüzde 70’e yakını yüzde 98.01 cevabını verdi. Yüzde 13,8 oranında kullanıcı ise 100 lira kalır cevabını verdi.

99.1 lira kalır cevabını veren kullanıcıların oranı yüzde 11.7 olurken en düşük katılımı 101.1 lira, yüzde 5 ile aldı.

Ankete katılanların cevaplarının yanı sıra anket altı yorumlar yüzleri tebessüm ettirecek cinsten oldu.

Kullanıcıların çoğunda sorunun aslında temel matematik bilgisi olduğunu belirterek yanlış cevap verenleri eleştirirken, bazı kullanıcılar bu enflasyonist ortamda 100 liraya korumanında bir başarı olduğunu ifade ederek yüzleri gülümsetti.