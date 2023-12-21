Özgür Demirtaş'tan Nureddin Nebati'ye sert tepki: Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Demirtaş'tan Nureddin Nebati'ye sert tepki: Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz
Ekonomist Özgür Demirtaş, AKP’li eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert sözlerle tepki gösterdi. Nebati'nin faizlerle ilgili sözlerini paylaşan Demirtaş, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz" dedi.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, AKP’li eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye sert tepki gösterdi.

Nebati'nin 19 Mayıs tarihinde kullandığı, "Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik" sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan Demirtaş, sert çıktı.

Demirtaş, kısa süre sonra kaldırdığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"YETER ARTIK..."

"Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz:

- Enflasyonu Patlattınız.

- Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı.

- Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu.

- Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz.

- Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız.

- Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz.

- Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız.

- Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız.

Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ!

Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."

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