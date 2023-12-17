Özgür Demirtaş zengin olma hayalleri kuran yatırımcıların ne yapması gerektiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Özgür Demirtaş zengin olma hayalleri kuran yatırımcıların ne yapması gerektiğini açıkladı
Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş zengin olma hayalleri kuran yatırımcıların neler yapması gerektiğini sosyal medya hesabından yaptığı uyarı mesajı ile açıkladı.

Kötü giden ekonomide çareyi yatırım yaparak zengin olma yolunda bulan yatırımcıların zaman zaman batış, zaman zaman da dolandırılma hikâyeleri hemen herkesin yakın çevresine kadar gelmiş durumda.

Yaptığı çıkışlar ve uyarıları ile vatandaşların nasıl bir ekonomi politikası izlemeleri gerektiğini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Demirtaş bu defa da internetten hisse alarak zengin olma hayalleri kuran yatırımcıların bu yolda nasıl bir ekonomi politikası gütmeleri gerektiğini açıkladı.

Demirtaş, finans eğitimi olmayan vatandaşların kendilerine hisse seçmemeleri gerektiğini söyledi.

Özellikle sosyal medyada git gide yaygınlaşan tavsiye paylaşımlarına değinen ünlü ekonomist, bu çevrelerden uzak durulması gerektiğini söylerken paylaşılan Telegram kanallarından da uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Çok küçük yatırım ile yüksek getiri vaatlerine kanılmamasının altını çizen Demirtaş, kişilerin sırf kendi çevrelerinden veya kendisi ile aynı siyasi görüşten olduğu için verilen tavsiyelerden de uzak durulmasını belirtti.

Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Uyarılarım: Finans eğitiminiz yok ise kendiniz hisse seçmeyin. Sosyal Medyadan Tavsiye alıp, Telegram Gruplarına kanmayın. Yüksek Getiri vaatlerine aldanmayın. Sizinle aynı Sosyo-kültürel çevreden veya aynı Siyasi Görüşten olduğu için birinin tavsiyelerine inanmayın.

ekran-goruntusu-2023-12-17-093642.png

İlgili Haberler
Özgür Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme. 'Canımız yanacak'
Özgür Demirtaş'tan dolandırılan futbolculara büyük öneri
Son Haberler
Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak Gündem
Martı sesi ile gülen adam Konuşanlar programında kahkaha tufanı estirdi. Gülmekten karnınız ağrıyacak
MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek? Magazin
MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist! Spor
Luka Doncic yine şov yaptı: 40 sayı, 12 ribaunt, 10 asist!
Süleymancıların hocasına iyi hal indirimi verildi. Tarikat yurdundaki çocuk istismarı davasında skandal karar Gündem
Süleymancıların hocasına iyi hal indirimi verildi. Tarikat yurdundaki çocuk istismarı davasında skandal karar
Diyarbakır'da etkili olan sis hava ve kara trafiğini etkiledi Gündem
Diyarbakır'da etkili olan sis hava ve kara trafiğini etkiledi
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı Spor
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi öncesi sürpriz kadro kararı
Dünyanın en hızlı para kazanan insanı. 3 saniyede bir milyonlarca dolar kazanıyor Dünya
Dünyanın en hızlı para kazanan insanı. 3 saniyede bir milyonlarca dolar kazanıyor