Özgür Demirtaş zengin olma hayalleri kuran yatırımcıların ne yapması gerektiğini açıkladı

Kötü giden ekonomide çareyi yatırım yaparak zengin olma yolunda bulan yatırımcıların zaman zaman batış, zaman zaman da dolandırılma hikâyeleri hemen herkesin yakın çevresine kadar gelmiş durumda.

Yaptığı çıkışlar ve uyarıları ile vatandaşların nasıl bir ekonomi politikası izlemeleri gerektiğini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Özgür Demirtaş bu defa da internetten hisse alarak zengin olma hayalleri kuran yatırımcıların bu yolda nasıl bir ekonomi politikası gütmeleri gerektiğini açıkladı.

Demirtaş, finans eğitimi olmayan vatandaşların kendilerine hisse seçmemeleri gerektiğini söyledi.

Özellikle sosyal medyada git gide yaygınlaşan tavsiye paylaşımlarına değinen ünlü ekonomist, bu çevrelerden uzak durulması gerektiğini söylerken paylaşılan Telegram kanallarından da uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Çok küçük yatırım ile yüksek getiri vaatlerine kanılmamasının altını çizen Demirtaş, kişilerin sırf kendi çevrelerinden veya kendisi ile aynı siyasi görüşten olduğu için verilen tavsiyelerden de uzak durulmasını belirtti.

Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

Uyarılarım: Finans eğitiminiz yok ise kendiniz hisse seçmeyin. Sosyal Medyadan Tavsiye alıp, Telegram Gruplarına kanmayın. Yüksek Getiri vaatlerine aldanmayın. Sizinle aynı Sosyo-kültürel çevreden veya aynı Siyasi Görüşten olduğu için birinin tavsiyelerine inanmayın.