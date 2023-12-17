Özgür Demirtaş'ın Twitter'dan kazandığı para ortaya çıktı. Kazancı ifşa olunca sitem etti

Dilan Polat'ın günlük harcadığı parayı açıklamasının ardından yaptığı hesapla ödemesi gereken vergiyi ortaya çıkartan ve Polat ailesinin incelenmesi gerektiğini söyleyerek dikkat çeken Özgür Demirtaş'ın sosyal medya geliri incelendi.

KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Fenomenlerin kazançları hakkında dikkat çekici açıklamalar yapan Özgür Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı parayı Mustafa Vardalı isimli Twitter kullanıcısı hesapladı.

Mustafa Vardalı, Demirtaş'ın Twitter abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etti.

Twitter abonelikleri, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunan takipçilerinin platforma yaptıkları katkılar sayesinde X'ten para kazanmalarına yardımcı olmanın bir yolu.

İSYAN ETTİ

Bu açıklamadan sonra ünlü isim tarafından engellenen Vardalı paylaşımıyla ses getirirken Özgür Demirtaş da isyan etti.

"İŞ İNSANLARI, ÜST DÜZEY BEYAZ YAKA VE YATIRIMCILARA YÖNELİK"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gündem olunca şunları yazdı:

"Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten. Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir."

İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımı;