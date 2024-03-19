Herkesin merak ettiği Fenerbahçeli kim çıktı

Fenerbahçe’de U21 ile U19 forması giyen 2005 doğumlu kaleci Furkan Onur Akyüz, Trabzonspor maçında yedek kulübesindeydi.
Maçın bitiş düdüğüyle başlayan olaylarda Furkan Onur Akyüz’ün sahaya giren Trabzonsporlularla kavga ettiği görüntüler sosyal medyaya düştü.
Fenerbahçeliler taraftarlar Akyüz’ün görüntülerine ‘boksör çıktı’ yorumunda bulundu.
FURKAN ONUR AKYÜZ KİMDİR?
Furkan Onur Akyüz, 21 Eylül 2005 tarihinde Bursa’da doğdu. 1.91 boyundaki genç kaleci Arabayatağı’ndan Fenerbahçe’ye altyapısına bedelsiz transfer oldu.
Akyüz, U21 ile U19 forması giymesinin ardından Fenerbahçe A Takımı’na yükseldi.
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