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Hilal Altınbilek kafaları karıştırdı! Bakın kiminle görüntülendi

Metin Hara ile ilişkisi geçen ay biten oyuncu Hilal Altınbilek, önceki akşam İsmail Akyazıcı ve Didem Keleş çiftinin nişan törenine katıldı. Altınbilek’in geceye Metehan Ağaoğlu adlı bir gençle katılması dikkat çekti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 10:50
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Hilal Altınbilek bakın kiminle görüntülendi! Kafaları karıştırdı

Hilal Altınbilek kafaları karıştırdı! Bakın kiminle görüntülendi
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Oyuncu Hilal Altınbilek, bir yıldır kişisel gelişim uzmanı Metin Hara ile birlikteydi. Hatta ikilinin evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. Ancak ikiliden geçen ay ayrılık haberi geldi. 

KISKANÇLIK İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Hilal Altınbilek, Metin Hara'yla ilişkisini kıskançlık yüzünden noktaladı.

Bütün bu yaşananların ardından Hilal Altınbilek, önceki akşam İsmail Akyazıcı ve Didem Keleş çiftinin nişan törenine katıldı.

Altınbilek'e sosyal medyada içerik üreten Metehan Ağaoğlu'nun eşlik etmesi kafaları karıştırdı.

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