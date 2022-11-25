25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi inatçı çıktı 

Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi inatçı çıktı 

Metin Hara ile yollarını ayıran Hilal Altınbilek, yeni sevgilisi ile Etiler'de eğlendi. Ünlü oyuncunun gizemli erkek arkadaşı, basın mensuplarına görüntü vermemek için her yolu denedi. 

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:11
Takip Et

Hilal Altınbilek’in sevgilisi görüntü vermemek için her yolu denedi 

Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi inatçı çıktı 
+
Aa
-

Yazar Metin Hara'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Hilal Altınbilek, yeni bir aşka yelken açtı. Etiler'deki mekandan el ele çıkan aşıklar, muhabirleri fark edince hemen birbirinden ayrıldı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; VIP bir araca binen Hilal Altınbilek, sevgilisine "Haydi!" diye seslendi. Ancak Altınbilek'in erkek arkadaşı, görüntü vermemek adına tekrar içeriye girdi. 

3 SAAT PERSONEL ODASINDA BEKLEDİ

Daha sonra mekanın etrafındaki sokaklarda dolaştıktan sonra tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Hilal Altınbilek, yine başarılı olamadı.

Muhabirlerin kendisini görüntülemesini istemeyen Altınbilek’in sevgilisi restoranın arkasındaki personel odasında 3 saat bekledi. Bir ara mekana yanaştırılan otomobile başkasını bindirerek hedef şaşırtmaya çalışan sevgili, kapıda gazetecileri kontrol ederken objektiflere yansıdı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
4
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
5
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
6
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.