Hilal Altınbilek’in yeni sevgilisi inatçı çıktı 

Yazar Metin Hara'dan geçtiğimiz aylarda ayrılan Hilal Altınbilek, yeni bir aşka yelken açtı. Etiler'deki mekandan el ele çıkan aşıklar, muhabirleri fark edince hemen birbirinden ayrıldı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; VIP bir araca binen Hilal Altınbilek, sevgilisine "Haydi!" diye seslendi. Ancak Altınbilek'in erkek arkadaşı, görüntü vermemek adına tekrar içeriye girdi.

3 SAAT PERSONEL ODASINDA BEKLEDİ

Daha sonra mekanın etrafındaki sokaklarda dolaştıktan sonra tekrar kapıya gelip sevgilisini almak isteyen Hilal Altınbilek, yine başarılı olamadı.

Muhabirlerin kendisini görüntülemesini istemeyen Altınbilek’in sevgilisi restoranın arkasındaki personel odasında 3 saat bekledi. Bir ara mekana yanaştırılan otomobile başkasını bindirerek hedef şaşırtmaya çalışan sevgili, kapıda gazetecileri kontrol ederken objektiflere yansıdı.

