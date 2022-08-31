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Hilal Altınbilek makyajsız halini paylaştı. Yorum yağdı

'Karagül' dizisiyle şöhreti yakalayan, 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sosyal medyada makyajsız halini paylaştı. Takipçileri, güzel oyuncuya övgüler yağdırdı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 14:39
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Hilal Altınbilek'in sıfır makyaj pozuna yorum yağdı

Hilal Altınbilek makyajsız halini paylaştı. Yorum yağdı
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Oyuncu Hilal Altınbilek, bir yıldır birlikte olduğu Metin Hara ile geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. 31 yaşındaki güzelin ünlü yazardan fikir ayrılığı ve kıskançlık sebebiyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, yaklaşık 40 gün sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Altınbilek'in takipçilerinin beğenisine sunduğu makyajsız pozu dikkat çekti. Binlerce beğeni alan güzel oyuncuya hayranlarından övgü dolu mesajlar aldı.

Sosyal medya kullanıcıları "Bu güzellik fazla", "Mükemmelsin", "Bakmaya doyamıyorum", "Siyah rengi güzelleştiren sen", "Bir insan bu kadar zarif olamaz", "İnci tanesi", "Güzeller güzeli" şeklinde yorumlar yazdı.

İşte Hilal Altınbilek'in makyajsız hali...

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