Hilal Altınbilek sevgilisi Mehmet Can Uzun ile görüntülendi! Artık kaçmıyorlar

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Hilal Altınbilek, yazar Metin Hara'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çiçeği burnunda sevgililer Etiler'de birlikte görüntülendi.

ARTIK KAÇMIYORLAR

İlk kez iki ay önce görüntülenen ve görüntü vermemek için gazetecilerle deta köşe kapmaca oynayan aşıklar, bu kez karşılarında basın mensuplarını görünce gülümsedi.

Altınbilek, muhabirlerin, "Yeni ilişkiniz tekrar hayırlı olsun. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna gülümseyerek, "İyi geceler" demekle yetindi. İkili, ardından eğlenmek için mekana giriş yaptı.

ÇABASINDA BAŞARILI OLAMADI

Bir ara mekana yanaştırılan otomobile başkasını bindirerek hedef şaşırtmaya çalışan beyefendi, çabasında başarılı olamamıştı. Ünlü oyuncunun yeni sevgilisi, kapıdan gazetecileri kontrol ederken objektiflere böyle yansımıştı.

