Hilal Altınbilek kural bozdu. Sevgilisi Mehmet Can Uzun ile fotoğrafını paylaştı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Oyuncu Hilal Altınbilek, yazar Metin Hara’dan ayrıldıktan sonra Mehmet Can Uzun ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgisiyle görüntü vermemek için basın mensuplarından köşe bucak kaçan Altınbilek kural bozdu. Ünlü oyuncu sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İLAN-I AŞK

Ünlü oyuncu, sosyal medyada aşka geldi. Sürpriz bir paylaşıma imza atan Hilal Altınbilek, kısa süredir birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Can Uzun ile romantik bir karesini takipçileriyle paylaştı. İkilinin aşk pozu saatler içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Geçtiğimiz haftalarda Akmerkez'de görüntülenen Altınbilek, ilişkisi hakkında ilk defa konuşmuş ve "Her şey yolunda, çok mutluyum. Güzel gidiyor" demişti.