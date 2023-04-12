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Hilal Altınbilek yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuştu

Metin Hara ile yollarını ayırmasının ardından Mehmet Can Uzun ile aşk yaşamaya başlayan Hilal Altınbilek, basın mensuplarının özel hayatıyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 12:36
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Hilal Altınbilek yeni aşkıyla ilgili sorulara cevap verdi.

Hilal Altınbilek yeni aşkıyla ilgili ilk kez konuştu
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Oyuncu Hilal Altınbilek, yeni bir birlikteliğe başladı. Daha önce Mehmet Can Uzun ile birlikte Etiler'de bir mekanda görüntülenmişti ancak çiftten hiçbir açıklama gelmemişti. Çift yeniden görüntülenince bu sefer açıklama yaptı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Altınbilek, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Özel hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Her şey yolunda, çok mutluyum. Güzel gidiyor" açıklamasında bulundu.

Yaklaşan yaz sezonunda bol bol dinlenmek ve tatil yapmak istediğini söyleyen Hilal Altınbilek, daha sonra muhabirlere teşekkür etti. Alışverişine kaldığı yerden devam eden Altınbilek'in bir hayli keyifli olduğu da görüldü.

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