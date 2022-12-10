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Dünya Kupası'nın yıldızı Fenerbahçe'ye

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kaleci transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 11:41
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Dünya Kupası'nın yıldızı Fenerbahçe'ye doğru

Dünya Kupası'nın yıldızı Fenerbahçe'ye
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Portekiz basınından, Fenerbahçe'ye dair flaş bir kaleci transferi iddiası ortaya atıldı. Habere göre, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'ndaki başarısında büyük pay sahibi olan kalecisi Dominik Livakovic için Benfica, Fenerbahçe ile yarışıyor.
Normalde Sarı-lacivertlilerde kaleci takviyesi düşünülmüyor. Ancak Altay Bayındır için başta Inter ve Ajax olmak üzere birçok takım devrede. Yıldız file bekçisinin ayrılma ihtimaline karşılık Hırvat kaleci gündeme alınmış olabilir. Ülkesinde Dinamo Zagreb forması giyen 27 yaşındaki file bekçisinin 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

2022 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde Brezilya, Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında karşılıklı goller olunca eşitlik bozulmadı ve 120 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Dev karşılaşma penaltılara gitti ve Hırvatistan turu atlayan taraf oldu. Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un kadrosuna katmak istediği Hırvat kaleci Brezilya'nın kullandığı ilk penaltıya engel oldu ve dev maça damgasını vurdu.

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