Hizbullahçıyız, kafalarını keseceğiz diyerek vatandaşları tehdit eden şahıs hakkında flaş gelişme

Batman’da yapılan bir röportajda “Biz Hizbullahçıyız. Erdoğan’a dokunsalar kafalarını keseceğiz” sözleri tepki çeken İsmail Cevher Kasımoğlu gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, İsmail Cevher Kasımoğlu hakkında soruşturma başlattı.
O ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Kasımoğlu, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Batman'da yapılan sokak röportajında mikrofon uzatılan Kasımoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" sorusuna "Erdoğan" yanıtını verdikten sonra hakaretler ve küfürler savurup muhalif siyasetçilere yönelik ölüm tehditlerinde bulunmuştu.
Kasımoğlu gündem olan röportajda AKP’ye oy vereceğini söyleyerek "Cihada hazırız. Hizbullahçıyız, Erdoğan’a dokunsalar kafalarını keseceğiz” demişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI 'PEŞİNİ BIRAKMAYIZ' DEMİŞTİ
CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı “Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!…” açıklamasını yapmış, Kasımoğlu ise tepkilerden sonra özür videosu yayınlamıştı.