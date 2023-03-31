Hizbullahçı kafa kesmekle tehdit etmişti. Tüfekli fotoğrafı ortaya çıktı

Batman’da yapılan bir sokak röportajında İsmail Cevher Kasımoğlu muhalif liderlere yönelik “Biz Hizbullahçıyız. Erdoğan’a dokunsalar kafalarını keseceğiz” sözleri tepki toplamıştı.

Bu sözlerin ardından Kasımoğlu gözaltına alınmıştı.

TÜFEKLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Kasımoğlu'nun, elinde uzun namlulu silahla poz verdiği bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Gazeteci Nevşin Mengü, söz konusu fotoğrafın, Kasımoğlu'nun Whatsap fotoğrafı olduğunu söyledi.

NE OLDU?

Batman'da yapılan sokak röportajında mikrofon uzatılan Kasımoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı?" sorusuna "Erdoğan" yanıtını verdikten sonra hakaretler ve küfürler savurup muhalif siyasetçilere yönelik ölüm tehditlerinde bulunmuştu.

Kasımoğlu gündem olan röportajda AKP’ye oy vereceğini söyleyerek "Cihada hazırız. Hizbullahçıyız, Erdoğan’a dokunsalar kafalarını keseceğiz” demişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI 'PEŞİNİ BIRAKMAYIZ' DEMİŞTİ

CHP Gene Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı “Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!…” açıklamasını yapmış, Kasımoğlu ise tepkilerden sonra özür videosu yayınlamıştı.

ÖZÜR VİDEOSU YAYINLAMIŞTI

Şüpheli Kasımoğlu, tepkilerden sonra özür videosu yayınlamıştı. Röportaj sırasında kendisinden önce başka birisinin devlete karşı konuştuğunu iddia eden kişi, o sözleri sinirle söylediğini dile getirerek hiçbir terör örgütüne mensup olmadığını, Türk halkından özür dilediğini dile getirdi.