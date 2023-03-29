Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Derhal gereğini yapıyoruz. Hizbullahçı sokak röportajında 'kafalarını keseriz' demişti

Seçime sayılı günler kala AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşması sonrası partinin terör örgütü Hizbullah'la bağlantılarına dair tartışmalar yeniden alevlenmişti. Domuz bağı cinayetleri ve mezar evleri skandallarıyla gündeme gelen Hizbullah terör örgütüne ilişkin tartışmalar devam ederken Batman’da yapılan bir sokak röportajı gündem oldu.

Kendisini Hizbullahçı olarak tanımlayan bir kişinin muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurmuştu.

Skandal ifadeler sonrası CHP Lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik açıklama yaptı.

Çelik sosyal medya hesabından "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..." ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Sokak röportajında kendisine mikrofon tutulan bir kişi AKP’ye oy vereceğini söyleyerek muhalefete hakaret ve küfürler yağdırdı. Kişi, “Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir” diyerek halkı da hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Millet İttifakı liderlerini hedef alan gerici şahıs, “Cihata hazırız, kafalarını keseriz” cümlesini kullandı. Gerici kişi videonun sonunda “Biz Hizbullahçıyız” diye bağırdı.