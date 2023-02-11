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Hatay'da 116 saat sonra 'Holigan' isimli kedi enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 116 saat sonra bir kedinin enkazdan sağ çıkarıldığı bildirildi. 

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 09:26
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'Holigan' isimli kedi enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da 116 saat sonra 'Holigan' isimli kedi enkazdan sağ çıkarıldı
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AA'nın haberine göre, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 116 saat sonra bir kedi, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Antakya ilçesi Fabrika Sokak'ta yıkılan apartmanın enkazında AKUT, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, askeri personel ve gönüllüler tarafından yürütülen çalışmalar sonucu 116 saat sonra Hülya Bayrak'ın kurtarılmasının ardından enkazdan kedi sesi duyuldu.

Bunun üzerine harekete geçen AKUT ekipleri, enkaz alanından bir kedi çıkardı.

Sevinç yaşayan ekipler, "Holigan" adı verilen kediyi araca aldı.

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