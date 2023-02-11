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Ülke yasta TRT Diyarbakır'da dizi çekiyor. Halk isyan etti

Türkiye’yi yasa boğan 2 büyük depremin ardından tüm etkinlik ve çekimler iptal olurken Diyarbakır’da TRT Kurdî’nin dizi çekimlerine devam etmesi tepki topladı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 09:07
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Milli yas varken Diyarbakır'da TRT dizi çekimi yaptı

Ülke yasta TRT Diyarbakır'da dizi çekiyor. Halk isyan etti
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 2 büyük deprem gerçekleşti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.

An itibariyle 20 bin vatandaş hayatını kaybetti, 80 bin vatandaş da yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 günlük milli yas ilan etti. 10 ilde de 3 aylık OHAL ilan edildi.

Bu büyük felaket nedeniyle nedeniyle spor müsabakaları, tiyatro gösterileri, dizi ve sinema çekimleri ertelendi.

Diyarbakır’da ise TRT Kurdî’nin dizi çekimlerine devam etmesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

“DİZİ ZAMANI MI”

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde TRT Kurdî’nin dizi çekimlerine devam etmesi ise tepki topladı. Dizi çekimlerine izin verenler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten vatandaşlar, “Dizi zamanı mı şimdi, Türkiye’de nerede dizi çekiliyor. Enkazın altında bu kadar insan varken dizi zamanı mı” diye tepki gösterdi.

DİYARBAKIR’DA BİNALAR YIKILDI

Depremden etkilenen bölgelerden biri de Diyarbakır oldu. Diyarbakır’da da birçok bina tamamen yıkıldı. Yaralıları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

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