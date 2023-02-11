Sinan Akçıldan eski sevgilisine deprem tepkisi: Hani Türkiye senin ikinci evindi...

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve birçok ili etkilen deprem ile ilgili Türkiye ve dünyada birçok ünlü isim tarafından destek mesajı yayınlanıyor.

Bir dönem Sinan Akçıl ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Otilia son paylaşımı ile tepki topladı.

Romanyalı şarkıcı Otilia son paylaşımında bir çekimden videosunu yayınladı. Sinan Akçıl Otilia’nın paylaşımına

“Hani Türkiye senin ikinci evindi, bunu söylüyordun hep! Video çektirmeyi bırakıp gelsen de buradaki insanlara yardım etsen daha iyi olmaz mı???” yorumunda bulundu.

Otilia takipçilerinin de tepki göstermesinin ardından paylaşımını kaldırdı. Gelen tepkilerin ardından Otilia Bruma “Geçmiş olsun” paylaşımında bulundu.