Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ta 122 saat sonra iki mucize kurtuluş

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kentte etkili olan depremde son açıklamaya göre 20 bin 665 kişi hayatını kaybetti. Deprem felaketinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken 2 mucize gerçekleşti. Diyarbakır’da ve Kahramanmaraş’ta 2 kişi depremden 122 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

DİYARBAKIR’DA BİR KADIN YARALI ÇIKARILDI

Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 122 saat sonra bir kadın yaralı olarak çıkarıldı.

Depremde yıkılan merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'nda, enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü kurtarma çalışmaları devam etti.

Çalışmalarda enkaz altından 122 saat sonra 55 yaşındaki Maşallah Çiçek kurtarıldı.

Yaralı olarak enkazdan çıkarılan Çiçek, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

BİR KİŞİ DE KAHRAMANMARAŞ’TA ÇIKARILDI

Kahramanmaraş'ta depremde enkaz altında kalan 70 yaşındaki Menekşe Tabak, ekiplerin yoğun çabasıyla 122 saat sonra sağ çıkarıldı.

Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı Aydın Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışması sürdüren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (CEKUT) ve PAK ekipleri, 70 yaşındaki Menekşe Tabak ile temas kurdu.

Yoğun çalışmalar sonunda Tabak, depremden yaklaşık 122 saat sonra kurtarıldı.

Tabak, ambulansla hastaneye götürüldü.