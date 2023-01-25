Otomobil rengi yakıt tüketimini etkiliyor. Hangi renk daha az yakıyor?

Shiftdelete’den Mert Can Aka’nın haberine göre, otomobil rengi yakıt tüketimini etkiliyor. Aracın rengi performansına direkt olarak etki etmez. Fakat dolaylı yoldan sanıldığından çok daha fazla ediyor.

SİYAH BEYAZ RENKLİ OTOMOBİL

Renklerin yansıtma ve soğurma kapasitelerine yönelik yapılan araştırmalara göre otomobillerin renkleri yakıt tüketimini dolaylı yoldan etkiliyor. Örneğin siyah yerine beyaz renkli bir otomobil tercih edilirse bir depoda 20+ km menzil kazanılabilir.

NEDENİ NEDİR?

Bunun nedeni ise Güneş’ten gelen ışınları yansıtıyor olmasıdır. Araştırmaya göre koyu renkli araçlar Güneş ışınlarının yalnızca yüzde 5’ini yansıtabiliyor. Gümüş ve beyaz gibi açık renkli otomobillerde ise bu oran yüzde 60 seviyesine kadar yükseliyor.

Bu da motor bloğunun yer aldığı alan dahil tüm otomobilin iç sıcaklığını ve sıcaklık değişimini direkt olarak etkiliyor. Hatta siyah ve gümüş renkli iki otomobilde yapılan testlere göre koyu renkli modelin aynı iklimlendirme şartlarını sunabilmesi için yüzde 13 daha fazla klima açması gerekiyor.

RENGE GÖRE YAKIT

Renklere göre araçların yakıt tüketimleri (azdan çoğa) şu şekilde:

Beyaz

Gri

Sarı

Turuncu

Kırmızı

Yeşil

Mavi

Mor

Kahverengi

Siyah.