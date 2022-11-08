-Erdoğan 128 milyar kaybetti, Bay Kemal 500 milyar buldu…

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisine vizem yetişmediği için katılamadım ama Londra ziyaretine İngiltere Büyükelçiliğinin desteği ile çok kısa sürede vizemi alarak katıldım.

Önce şu vurguyu yapayım.

Otel, uçak ve masraflarım Ankara Temsilcisi olduğum Yeniçağ Gazetesi tarafından karşılandı.

Gelelim 5 Kasım 2022 tarihinde Londra'dan yazdığım şu başlık ile ortaya koyduğum bilgiye:

-Kılıçdaroğlu Türkiye'ye 500 milyar dolar buldu.

CNN Türk Masası'nda bu sorunun yanıtını; Dr. Masum Türker, TEK Parti lideri Ahmet Özal, Gazeteci Gaffar Yakınca ve Hürriyet Yazarı CNN Türk yorumcusu Abdülkadir Selvi ile aradı Fulya Kalfa.

Fulya Kalfa adımı vererek yazımdan en çarpıcı bölümü okuyarak tartışma başlattı.

Abdülkadir Selvi bu konuda dedi ki;

-"Şeffaf olursunuz 8 saati nerede geçirdiğinizi görürüz."

Neden CNN Türk televizyonu Yeniçağ'ın beni görevlendirdiği gibi bir muhabirini Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlemek için Amerika ve Londra'ya göndermedi?

-Erdoğan'ın yaptığı gibi "Bedava Davet" beklemiş olmasınlar…

Neden ağababası CNN ile iş birliği yaparak Kılıçdaroğlu'nu Amerika'da adım adım izlettirmediler?

Bunları yapsalardı, kaybolduğunu iddia ettikleri 8 saati nerede geçirdiğini, kimlerle hamburger yediğinin haberini yaparlardı?

Hem muhabir gönderme hem de dedikoduya dayalı, iftiraya dayalı yorumlarla çamur atmaya çalış.

CNN adına leke süren bu yayıncılık için nasıl hâlâ önlem alıp adını bu yandaş kanaldan kurtarmıyor anlamıyorum.

Neyse konumuza dönelim.

Türker konuşmaya başlarken Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca sözünü keserek özetle dedi ki;

-"Masum Bey basın takip edemiyor. Bizi oturtacak, gazetecileri oturtacak sorulara yanıt verecek. Yanında götürdüğü basın mensubu…"

Masum Türker diyor ki;

-"Kemal Bey videolarla tanıtım yapıyor…"

Yakınca diyor ki;

-"Dünyada yeni bir icat yaptı. Dünyada hiçbir siyasetçinin yapmadığını yapıyor. Bunun adı gizli kapaklı iş çevirme…"

Sözde gazeteci ama anlaşılan ne Twitter ne de sosyal medyayı takip ediyor.

Gaffar Yakınca;

-Berat Albayrak istifasını Tweet atarak duyurmadı mı?

-Recep Tayyip Erdoğan resmî cumhurbaşkanlığı adresinden paylaşım yapmıyor mu?

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Tweet mesajları ile yağdırdığı hakaretleri izlemiyor musun?

"Gizli kapaklı iş yapıyor" iddiana gelince, Aydınlık Gazetesi adına neden muhabir gönderip bu gizli kapaklı işleri ortaya çıkarmadınız?

Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü tüm kuruluşların adlarını tek tek yazdım.

CHP'nin basın danışmanı Ömer Topsakal her sabah Kılıçdaroğlu'nu izlemeye gelen oteldeki tüm gazetecilere günlük programları verdi.

TRT, Anadolu Ajansı, A Haber İngiltere temsilcisi neden tüm geziyi baştan sona izlemediler de sadece son gün basın toplantısına geldiler.

Neden 4 gün boyunca benim gibi adım adım izlemediler?

-Allah'tan korkar, kuldan utanır mesleğine ihanet etmez insan.

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olamazsın.

İftira atarsanız, yanıtını da böyle alırsınız…

Şimdi gelelim tekrar bu yayına.

Hiç birisinin aklına gelip de şunu söylemediler:

-Orhan Uğuroğlu'nu arayalım ve soralım bu 500 milyar dolar konusunu.

Masum Türker devlet adamıdır. 500 milyar doları yorumlarken özetle dedi ki;

-"Şimdi konu şu 500 milyar dolar buldu konusu. Sayın Orhan Uğuroğlu yanlış yazmamıştır. Doğru yazmıştır. Bugün ister belediye ister iktidar büyük mali yatırım konuları yatırımcılar tarafından getirilmiştir. Sol partiler buna kapalıydı. Rahmetli Turgut Özal ve AK Parti bunu yıktılar.

Yatırımcı önerdi, iktidarlar kabul etti ve yatırımlar yapıldı.

Sayın Uğuroğlu'nun yazdığı gibi Sayın Kılıçdaroğlu yatırımcı arayışına çıkmış.

İleri teknoloji yatırımlarının taahhütlerini almış.

Bunları açıklamasını beklemeyelim. 5 trilyon dolar portföyü olan yatırımcı grup 500 milyar dolarlık yatırımı Türkiye'ye önerebilir.

Sayın Uğuroğlu 50 yıllık deneyimli ve hep doğruyu söyleyen bir gazeteci."

TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal ise 500 milyar dolar konusunda şunları söyledi;

-"Bizim 500 milyar dolar yatırım konusuna büyük pencereden bakmamız lazım. Covid sonrası ve Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber Batı Çin ve güney Asya ülkelerindeki yatırımlarını çekmeye başladı.

Özellikle yüksek teknoloji ile ilgili çip üretiminin yüzde 80'i Çin ve güneydoğu Asya ülkelerinde.

ABD'nin ileride Çin ile gireceği mücadelenin kaçınılmaz olduğunu bilen teknoloji yatırımları için bu paraların Türkiye'ye gelmesi çok mümkündür.

ABD sadece çip yatırımları için 150 milyar dolar ayırdığını açıkladı.

Yani Batı'nın ihtiyacı olan mekatronik ve sanayi makineleri için gerekli malzemelerin tedarik problemini şimdiden gören Batılı ülkelerin hedeflediği 2 ülkeden biri Polonya biri Türkiye'dir.

Eğer Türkiye yönetimi adalet ve liberal ekonomi modellerinden vazgeçmez ve sağlamlaştırırsa bu yatırım miktarı 500 milyar dolar değil 1 trilyon dolar olur.

Her şey bizim sağlam yönetim ve sağlıklı ekonomimize bağlıdır…"

Değerli okurlarım,

7 milyon kişi TOKİ'ye sosyal konut için başvurdu. AKP iktidarı hepsini karşılayacak mı?

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye, çocuklarına, gençlerine 500 milyar dolar kaynak bulduğunu yazmam neden panik yarattı biliyor musunuz?

-Erdoğan 128 milyar kaybetti, Bay Kemal 500 milyar buldu…

Yandaş yorumları yalan dolan…