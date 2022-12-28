Hubble Uzay Teleskobu’ndan tuhaf keşif: Kollu galaksi

Sciencetimes'ın haberinde, Samanyolundan 450 milyon ışık yılı uzaklıkta keşfedilen "ESO 415-19" isimli galaksinin çekirdeğinden dışarıya açılan ve "tuhaf" bir şekilde uzayan kollara sahip olduğu ortaya çıktı.

NASA'nın evrende bilinen sıra dışı özelliklere sahip gökadalarını tespit etmek için oluşturulan Tuhaf Galaksiler Atlası programı kapsamında keşfedilen bu galaksinin daha önce görüntülenen 338 galaksi arasında yer aldığı belirtildi.

"ESO 415-19" galaksisinin "tuhaf" kollarının geçmişte başka bir galaksiyle çarpıştığı ve galaksinin kollarının yerçekimi nedeniyle bazı kısımlarının çekilerek uzun ve kıvrımlı hale geldiğinin altı çizildi.

Tuhaf Galaksiler Atlasındaki galaksilerin çoğunun şeklinin galaksilerin birbiriyle çarpışması ya da sürtmesi nedeniyle oluştuğu belirtiliyor.

Astronom Halton Harp tarafından yazılan Tuhaf Galaksiler Atlası, astronomik bir katalog olarak kabul ediliyor.