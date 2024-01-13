‘Hudutsuz Sevda’ fırtınası dinmiyor

Yayınlandığı günden bu yana Perşembe akşamlarına damgasını vuran Hudutsuz Sevda (FOX TV), yoluna doludizgin devam ediyor.

Dizi, önceki gün ekrana gelen son bölümünde tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC) yine adını zirveye yazdırmayı başardı. Dizide Halil İbrahim karakteriyle izlediğimiz Deniz Can Aktaş ve Zeynep rolünü canlandıran Miray Daner, oyunculuk performanslarıyla beğeni topluyorlar. Dizinin başarılı olmasında elbette Aktaş ve Daner’in payı büyük ama Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Asuman Dabak, Burak Sevinç gibi isimlerin de hakkını vermek gerekir.

Son olarak 15. bölümüyle izleyici karşısına çıkan MED Yapım imzalı Hudutsuz Sevda’yı bu gidişle daha çok konuşacak gibiyiz.

Çarkıfelek yeniden başlıyor

Yarım asırlık fenomen yarışma programı Çarkıfelek’in yayın tarihi önceki akşam sürpriz bir şekilde açıklandı. Hem program hem de dizilerin ekrana geleceği tarih, günler öncesinden duyurulur. Sürpriz dememin sebebi bu.

Daha önceki bir yazımda, Survivor öncesi hafta sonları yarışmanın ekrana gelebileceğini yazmıştım. Öyle de oldu. Cem Davran’ın sunuculuğunu üstlendiği Çarkıfelek (TV8), bugün (13 Ocak) saat 16.30’da başlıyor. Yarışma, artık her Cumartesi ve Pazar günleri izleyiciyle buluşacak.

Çarkıfelek’in ilk bölüm tanıtımında halktan katılımın daha çok olması dikkat çekerken ilerleyen günlerde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

TRT’den bir tarihî dizi daha

TRT, Fatih Sultan Mehmed’i ve onun fetihlerle dolu hayatını anlatan ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ isimli tarihî dizinin tanıtımını yayınladı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur” sözleriyle İstanbul’un fethini müjdelemesinin yer aldığı fragman, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Yine çok ses getireceğe benzeyen tarihî dizide dikkatimi çeken, tanıtımın Türkçe alt yazılı olmasıydı. Bu diziyi, Türkiye’nin en ücra köşesinde izleyecek kişileri de unutmamak gerekir. Bence, bu muhteşem tanıtım, Arapça değil de kendi öz dilimiz Türkçe ile olsa daha şahane olurdu. Yakında TRT 1’de ekrana gelecek dizinin yolu açık olsun.