Hülya Avşar'ın klibinde oynayan isim bakın kimin torunu çıktı

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın 'Yapma Aşkım' klibinde oynayan ve birçok dizide yer alan Tarık Ündüz'ün merhum sanatçı Gazanfer Özcan'ın torunu olduğu ortaya çıktı.

"CANIM DEDEM HAKKIN ÖDENMEZ"

Tarık Ündüz, 17 Şubat 2009 yılında vefat eden dedesi Gazanfer Özcan'ın doğum gününde Instagram'da bir paylaşım yaptı.Ündüz, dedesiyle fotoğrafını paylaşıp, "Keşke dedeler çınar ağaçları kadar yaşasa... İyi ki doğmuşsun canım dedem hakkın ödenemez" diye yazdı.

Ündüz, Avşar'ın klibinde yer almış ve beğeni toplamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tarık Ündüz'ün fotoğrafları da hayranları tarafından beğeniliyor.



