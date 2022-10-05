5 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ian Kasırgası Ahu Tuğba'nın her şeyini yok etti. Kızı Anjelik ile canını zor kurtardı

Ian Kasırgası Ahu Tuğba'nın her şeyini yok etti. Kızı Anjelik ile canını zor kurtardı

ABD'nin Florida eyaletini vuran Ian Kasırgası'nda Ahu Tuğba'nın evi ve arabası da sular altında kaldı. 2018 model Cadillac aracı ile evi sular altında kalan Tuğba, çareyi kızı Anjelik ile birlikte Güney'e kaçmakta buldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 09:27
Takip Et

Ian Kasırgası Ahu Tuğba ve kızı Anjelik'in evini yok etti! Canlarıını zor kurtardılar

Ian Kasırgası Ahu Tuğba'nın her şeyini yok etti. Kızı Anjelik ile canını zor kurtardı
+
Aa
-

Ahu Tuğba, her şeyini kaybettiğini belirterek Florida'dan Güney'e kızı Anjelik'in Babannesi'nin evine gittiklerini söyledi.

Giderken kaza da yaptıklarını belirten 70'li ve 80'li yılların efsane oyuncusu Ahu Tuğba, "Burası büyük bir felaket bölgesi şu an. Ian kasırgası Küba'dan başladı, orayı mahvederek buraya geldi her yeri paramparça ederek. Benim evim göçtü, arabam sular altında kaldı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın." dedi.

Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuşan Ahu Tuğba, "İnsanların evleri, arabaları gitti... Onları da bırak, hayatları gitti, birikimleri gitti... İşyerleri kapandı. Bizde hiç uyumadık. Arka taraftaki 2 katlı binaya çıktık. O bina olmasaydı yaşanacakları düşünemiyorum bile. Şehir bitti... Yüz yılın kasırgası bu. Allah kimseye böyle birşey yaşatmasın, düşmanıma bile." dedi. 

Amerika da afetten etkilenenlere devlet yardım ediyor mu? sorusuna Ahu Tuğba, "Burada sigortan varsa ödüyorsun, sonra sana ödeme yapıyorlar. Ama giden hayatlar ne olacak. Onları geri getirmezsin ki." diyerek yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Geçtiğimiz çarşamba günü kategori 4 seviyesinde ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü geçti. Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 104’e yükselirken, en fazla can kaybı 100 ölümle Florida’da yaşandı.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
1
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den elinde dolar olanlara flaş uyarı
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
2
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
3
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Kahreden bu görüntü Türkiye'de çekildi. Bir şey yokmuş gibi gözükse de kahreden bir ayrıntı var
﻿Benzin ve motorine zam
4
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
5
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Turhan Çömez’den Melih Gökçek’i uyutmayacak açıklama: Herkes Google’da o kelimeyi aratıyor
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
6
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
7
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿Müslümanlardan saklanan duvarın içinden çıktı. Tam 44 tane gizlenmiş
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Otomobille çarpışan motosikletli kurye ağır yaralandı
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Uzmanından dikkat çeken hava değişiklikleri ve kadınlar açıklaması
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿Otomobilin çarptığı atın telef olduğu kazada 4 kişi yaralandı
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
﻿TikTok canlı yayınına alışveriş özelliği geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.