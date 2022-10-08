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ABD’yi yutan canavar kasırgayı anlatan en iyi 2 fotoğraf

ABD’yi vuran Ian Kasırgasının ardından en büyük darbeyi alan Florida’da fırtınanın izleri yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 12:17
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ABD’yi yutan canavar kasırgayı anlatan en iyi 2 fotoğraf

ABD’yi yutan canavar kasırgayı anlatan en iyi 2 fotoğraf
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Florida, Fort Myers Beach'teki mobil evler Ian Kasırgası’nın ardından yerle bir oldu. Sosyal medyada gündem olan bir görüntü kasırganın öncesi ve sonrasını gösterirken felaketin boyutunu da gözler önüne seriyor.

ABD Başkanı Joe Biden da geçtiğimi günlerde Ian Kasırgası'nın vurduğu Florida'yı ziyaret ederek halka ve yerel yönetime destek mesajı verdi.

Biden, Ian Kasırgası'ndan en çok etkilenen Fort Myer'ı eşi Jill Biden ile ziyaret etti.

Kasırganın yol açtığı hasarı havadan denetleyen Biden, yetkililerden bilgi aldı.

Biden, burada yaptığı konuşmada, dualarının her zaman kasırga kurbanları ile olduğunu belirterek, "Bugün bizim tek bir işimiz var, Florida halkına bu kasırgayı atlatmak için gerekli yardımı vermek." ifadesini kullandı.

Federal personelin kasırga kurbanlarına her yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığına işaret eden Biden, her adımda Florida halkının yanında olacaklarını söyledi.

EV VE İŞ YERLERİNİ TAHRİP ETTİ

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, "kategori 4 " şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

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