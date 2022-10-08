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ABD'yi yerle bir eden kasırganın korkunç görüntüleri ortaya çıktı

Karayipler'de etkili olan Ian Kasırgası, Küba ve ABD'yi de vurdu. ABD’nin Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerinde kabusu yaşatan kasırganın insanın tüylerini diken diken eden görüntüleri yeni ortaya çıktı. Kasırga ABD'de 104 can aldı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 09:04
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Canavar kasırga 104 can aldı dev dalgalar evleri yuttu. ABD'yi yerle bir eden kasırganın korkunç görüntüleri ortaya çıktı

ABD'yi yerle bir eden kasırganın korkunç görüntüleri ortaya çıktı
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Kategori 4 seviyesinde ABD’yi vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 100’ü aştı. Florida, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerini vuran Ian Kasırgası’nda can kaybı 104’e yükselirken, en fazla can kaybı 100 ölümle Florida’da yaşandı. Kuzey Carolina’da 4 kişi hayatını kaybederken, Güney Carolina’da ise henüz can kaybı bildirilmedi.

Florida’nın Lee ilçesinde 54, Charlotte ilçesinde 24, Volusia ilçesinde 5, Collier ilçesinde 8, Sarasota ilçesinde 3, Manatee ilçesinde 2, Polk, Hillsborough, Lake ve Hendry ilçelerinde ise 1’er kişi kasırga nedeniyle hayatını kaybetti.

Eyalette arama-kurtarma operasyonları devam ederken, en fazla can kaybının yaşandığı Lee ilçesi yetkilileri daha önce tahliye emri vermeleri gerektiği konusunda eleştirilerin hedefinde.

Yetkililer, Florida'daki can kayıplarının başlıca nedeninin boğulma olduğunu belirtirken, bunun dışında iki araç kazası ve bir çatı kazası yaşandığını ifade etti.


Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, kasırga nedeniyle eyalette yaşları 22 ile 25 arasında değişen kurbanların bulunduğu üç trafik kazası meydana geldiğini ve 65 yaşındaki bir adamın kapalı garajda elektrik kesikken jeneratörü çalıştırdıktan sonra karbonmonoksit zehirlenmesinden öldüğünü aktarmıştı.

EYALET KARANLIĞA TESLİM OLMUŞTU

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle elektrik direkleri hasar görmüş, ağaçlar yerlerinden sökülmüş,  evlerin çatıları uçmuştu.  Sel nedeniyle ev ve iş yerleri sular altında kalırken birçok yapı kullanılamaz hale gelmişti.  Elektrik şebekesinde meydana gelen hasar sonucu 2 buçuk milyondan fazla kişi elektriksiz kalmıştı. 

Florida’da yetkililer, Küba’yı tamamen elektriksiz bırakan kasırga öncesi elektrik kesintileri konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu. Florida Valisi Ron DeSantis, dün yaptığı açıklamada, hasarı onarmak için 42 bin kişinin çalıştığını söylemişti.

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