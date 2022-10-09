Saniyeler içinde yok oldu! Florida’yı yıkıp geçen Ian Kasırgası’ndan şok eden görüntüler

Florida, Fort Myers Beach'teki mobil evler Ian Kasırgası’nın ardından yerle bir oldu. Sosyal medyada gündem olan bir görüntü kasırganın öncesi ve sonrasını gösterirken felaketin boyutunu da gözler önüne seriyor.

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, "kategori 4" şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısının 94'e yükseldiği, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Ian Kasırgası’nın ardında bıraktığı yıkıma ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

Felaketin boyutunu net bir şekilde gözler önüne seren görüntüde Florida, Fort Myers Beach'teki mobil evlerin kasırganın etkisiyle oluşan sel sularına dayanamayarak saniyeler içinde yerle bir olduğu görüldü.