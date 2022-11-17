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İmamoğlu’ndan “Atatürk’ün mirası” çıkışı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından "Atatürk’ün mirası" olan Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nın çalışmalara açılacağını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 12:22
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan “Atatürk’ün mirası” çıkışı

İmamoğlu’ndan “Atatürk’ün mirası” çıkışı
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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu 150 günde 150 proje kapsamında Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nın canlandırılacağını ve Bahçıvanlık Okulu’nun yeniden kurulacağını açıkladı.

İmamoğlu, "Burası bize Atatürk’ten miras. Yıllardır atıl durumda bırakılmış Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nı canlandırıyor, Bahçıvanlık Okulu’nu yeniden kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

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Günes
17.11.2022 12:32
Gelecegin umudu sayin imamoglu yolun Acik olsun  
 
Kaan Bey
17.11.2022 12:32
Allah ayagina tas degdirmesin. Ben senden raziyim ve son derece memnum  
 
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