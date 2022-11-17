İmamoğlu’ndan “Atatürk’ün mirası” çıkışı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ekrem İmamoğlu 150 günde 150 proje kapsamında Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nın canlandırılacağını ve Bahçıvanlık Okulu’nun yeniden kurulacağını açıkladı.
İmamoğlu, "Burası bize Atatürk’ten miras. Yıllardır atıl durumda bırakılmış Sarıyer Büyükdere Fidanlığı’nı canlandırıyor, Bahçıvanlık Okulu’nu yeniden kuruyoruz." ifadelerini kullandı.
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