İmamoğlu Güldür Güldür’de kendisini canlandıran Mahir İpek ile yüzleşti. Dikkat çeken yaş muhabbeti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YouTube’daki ‘Zor Sor Komik’ isimli programının yeni bölümüne oyuncu Ali Sunal’ı konuk oldu.
Ali Sunal, program sırasında İmamoğlu’na Güldür Güldür’de yayınlanan ‘6’lı Masa’ skecini izletti. İmamoğlu, kendisinin de canlandırıldığı skeci gülerek izledi.
Daha sonrasında İmamoğlu’nu canlandıran Mahir İpek ile İmamoğlu arasında yaşanan diyalog dikkat çekti.
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