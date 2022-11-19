Turhan Çömez’den siyasi yasağı istenen İmamoğlu hakkında dikkat çeken sözler

Milli Gazete'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski doktoru ve AKP eski Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 14 Aralık’ta duruşması öncesinde Erdoğan’ın geçmişte siyasi yasaklı olduğuna dikkat çekerek bir değerlendirmede bulundu.

Geçtiğimiz ay İYİ Parti’ye katılan ve Meral Akşener tarafından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilen Op. Dr. Turhan Çömez, YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğini paylaştı.

İMAMOĞLU’NA YAPILAN YANLIŞ

İYİ Parti heyetiyle birlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaretinin fotoğrafını sosyal medya platformu Twitter hesabından paylaşan Turhan Çömez, “Cezaevine girmeden son uğradığı yer, ofisim oldu. Ardından büyük bir kalabalıkla Pınarhisar’a gittik. O gün Recep Tayyip Erdoğan’a yapılan yanlıştı. Bugün de Ekrem İmamoğlu’na yapılan yanlış. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan olmadım, olmam.” dedi.

YSK üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davası 14 Aralık’a ertelenmişti. İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsinin istendiği davada savcı, İmamoğlu’nun Türk Ceza Kanunu’nun ‘siyasi yasak’ içeren 53. maddesinden cezalandırılmasını istemişti.