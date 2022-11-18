İmamoğlu yeni metro hattının kazı çalışmasında konuştu: Öyle engellemeler yaşıyoruz ki bazen insan utanç duyuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında ihaleye çıkan, ancak finans yetersizliği nedeniyle yapımına hiç başlanmayan Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının tünellerini delecek 2 tünel açma makinesini (TBM) Küçükçekmece Atakent Mahallesi’ndeki Tema Park İstasyonu’ndaki şantiyeye indirdi.

5 ilçeden geçecek 10 istasyonlu, 18,5 kilometre uzunluğundaki hattın birinci etap kazılarını yapacak TBM makinelerinin şantiyeye indirilişi için düzenlenen törene, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt de katıldı.

ALANDA YAKLAŞIK 3,5 MİLYON KİŞİ YAŞIYOR

İmamoğlu, İstanbul’un batısında bulunan ve yoğun nüfus barındıran ilçelerin metro konusunda en mağdur konumda olduklarını söyledi. İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bölge için metro planlama tarihinin 2004 yılına kadar giden bir geçmişi var. Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir’in bir bölümünü içine alan alanda yaklaşık 3,5 milyon kişi yaşıyor. Böylesi bir alan raylı taşıma olmadan kentle bağını kurarsa oradaki insanlara büyük zulüm çektirirsiniz. O bakımdan gelir gelmez bu işleri ele aldık. Mahmutbey-Esenyurt hattı, çok önemli bir hat. Görevi aldığımızda ne acı ki bu hattın ne şantiyesi vardı ne de projesi tamdı. Böyle devraldık. Yüklenici firmamız burada. Bizler buradayız. Neyi aldıysak onu anlatıyoruz. Tümden bu projeyi, tabiri caizse yeniden analiz etti arkadaşlarım ve toparladı, uygulanabilir hâle getirdi. Bu, ciddi bir zaman aldı. Sonra firmamızla oturduk, ‘Ne yaşadınız’ dedik. Şunu yaşadılar. 2017 yılında, yani seçimden yaklaşık 2 yıl önce ihalesi yapıldı buranın ama o dediğim hâliyle yapıldı.

ÖYLE ENGELLEMELER YAŞIYORUZ Kİ BAZEN İNSAN UTANÇ DUYUYOR.

Bu meselenin İstanbul'un temel meselesi olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "2020 yılı sonunda 220 milyon avroluk bir kaynak sağladık ve başlangıç yaptık. Ek finansman için Mayıs 2022’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na borçlanma talebimizi ilettik. Avrupa ülkelerinin 3-3,5 milyon nüfuslu bazı şehirlerinde, İstanbul’da bulunan raylı sistemden uzun metro hatları var. Öyle engellemeler, öyle sıkıntılar yaşıyoruz ki bazen insan utanç duyuyor. Bu meseleye, Ekrem İmamoğlu meselesi ya da Ekrem İmamoğlu’nun döneminin meselesi ya da öncesinin, sonrasının eklentisi gibi bakmayacağız. Bu mesele, İstanbul’un en temel sorunu. O bakımdan her kurum, ‘Ya ben ne yapabilirim, en hızlı bunu nasıl halledebilirim’ diye düşünmeli. Söylemekte sıkıntı görmüyorum. Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ndeki bir durak yeri meselesi için arkadaşlarımın kaç ay uğraştıklarını biliyorum. Zaten biz kaynak arıyoruz bir metro durağı için. İşte ‘Yok durak yeri veririz, vermeyiz; veririz ama işte şu kadar hastane yapın bize’. Sanki biz, gökten para yağıyor, metro hattını da gümbür gümbür yapacağız. Biz halbuki uzun vadeli borçlanabilmenin çabası içerisindeyiz. Metro gibi maliyetli işleri vadeli borçlanıp tasarlamadan yapmanın imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖBÜR TÜRLÜ ANLATILAN BİR KENTTE YAŞAMAK İSTEMİYOR

"Bu şehri biz 30-35 milyonluk kent yapamayız" diyen İmamoğlu, "Kanal İstanbul veya onun gibi ucube işler. Yeni bir 2-3 milyon daha nüfus, onun altyapısı, onun metrosu, onun alabora edeceği düzenler, sistemler; hiç bunları konuşmuyoruz. O bakımdan attığımız her iyi adımın, İstanbul’un geleceğine yük değil yükü hafifleten adımlar olması şarttır. Böylesi bir kentte çocuklarımız ve gençlerimiz yaşamak istiyor. Öbür türlü anlatılan bir kentte yaşamak istemiyor. Bu çok net. O bakımdan bunu başardığımızda çok daha güzel, mutlu insanların yaşadığı, kolay erişilebilirliğin olduğu, hayat kalitesinin yüksek olduğu bir kent var ederiz." şeklinde konuştu.

İhalesi 11 Temmuz 2017’de yapılmış olan toplam 18,5 km ve 10 istasyondan oluşan Mahmutbey- Bahçeşehir-Esenyurt metro hattının sözleşmesi, 21 Ağustos 2017 tarihinde imzalandı ve 5 Eylül 2017’de yer teslimi yapıldı ancak önceki İBB yönetimi, finansman bulunamaması nedeniyle hattın yapımına başlayamadı.