AKP'li Belediye Başkanından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında, Bayrampaşa’daki eski cezaevi arazisine kurulan İsmet Paşa Yaşam Merkezi ile Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı’nın açılışını yaptı.

AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'e bugüne kadar gösterdiği iş birliği ve dayanışmadan dolayı teşekkür eden İmamoğlu, "Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılına girmeye hazırlandığımız şu dönemde, kamu yöneticileri olarak bir araya gelmekten, birlikte çalışmaktan, birlikte üretmekten, asla uzak durmamalıyız. Yoksa sözde ‘Birleşelim, kucaklaşalım; kardeşiz’ demekle bu olmaz. Yani bu işin, yönetici seviyesinde çözülmesi şarttır. Bu bağlamda; yönetim ahlakı, yönetim felsefesi noktasında, bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANI AYDINER DE İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Bayrampaşa Belediye Başkanı Aydıner de Açılışı yapılan merkezin önemli bir yer olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Biraz önce Sayın Başkan’ımızla da görüştük. Çok seri bir şekilde buranın harekete geçmesi gerekiyor. Bu nedenle Başkan’ımız da buradaki 5 tane önemli ofisleri açarak, halkımızın çok daha rahat bir şekilde buraya gelmelerini sağlıyorlar. Diğer dükkanların da çeşitli bir şekilde doldurularak buranın artık bir yaşam merkezi haline gelmesini, bundan sonra da inşallah birlikte yürüteceğiz. Biz de elimizden gelen her türlü yardımı Sayın Başkan’ımıza yapacağız. Öncelikle, Bayrampaşa'mıza getirmiş olduğu çok önemli projelerinden dolayı, ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de buradaki bu yaşam merkezinin altında bulunan, açılışını Sayın Başkan’ımızın yapacağı önemli projeler, hakikaten insanımıza dokunacak olan projelerdir. Halkımıza, insanımıza, gençlere ve çocuklara dokunan bu tür projeleri yapması da bizim için de anlam teşkil ediyor. Yine aynı şekilde yüzme havuzu ve altında otopark olması da Bayrampaşa için çok ama çok önem arz ediyor. O açıdan bu önemli projelerin Bayrampaşa'ya kazandırılması münasebetiyle, kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.”

İBB, Bayrampaşa’daki eski cezaevi arazisi üzerine inşa ettiği İsmet Paşa Yaşam Merkezi, Muratpaşa Kapalı Yüzme Havuzu ve Zemin Altı Otoparkı’nı tamamladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “150 Günde 150 Proje” kapsamındaki tesislerin açılışını yaptı. İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden 6 vatandaşı anarak konuşmasına başlayan İmamoğlu şunları söyledi:

"HEP BİRLİKTE, YAŞAMA DAHA ÇOK SARILACAĞIZ"

"Hepimizin başı sağ olsun. Milletçe üzüntülüyüz. Milletçe kayıplarımıza üzülüyoruz. Yaralılarımız için de şifa duası ediyoruz. Ancak bu dönemlerde, İstanbullular olarak, hep birlikte önemli bir görevimiz var. Birlikte şehrimize sahip çıkacağız. İstanbul'un, dayanışmanın, umudun, aynı zamanda kardeşliğin, barışın, sadece kendi içerisinde değil, dünyaya verdiği mesajla nerede olduğunun önemi büyük. Dünya, bu anlamda İstanbul'u gözlüyor. İstanbul ne yapıyorsa, buna göre hareket ediyor. Onun için el ele vereceğiz; ülkemize, birliğimize, kardeşliğimize hep birlikte daha güçlü sahip çıkacağız. Hep birlikte, yaşama da daha çok sarılacağız."

"ASIL ÖNEMLİ OLAN, BİNANIN İÇİNDE HANGİ HİZMETİ VERDİĞİNİZDİR"

"İBB olarak, bir arada üretmek, insanların yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal fayda yaratmak anlayışıyla çalışıyoruz. Bütçemizi, inanınız ki bu amaçla kullanıyoruz. İsmet Paşa Yaşam Merkezi’nde kazandırdığımız yeni fonksiyonla da tam da bu yaklaşımımızın en somut örnekleri. Proje denilince, sadece inşaat anlaşılır. Birçok kişi, sürece biraz böyle bakar. Halbuki asıl önemli olan, binanın içinde hangi hizmeti verdiğinizdir. Binaya nasıl bir fonksiyonla, yakın çevresinde bulunduğu ortamdaki insanlara hangi faydaları pozitif bir biçimde, en optimum seviyede sağladığıyla ilgilidir. O bakımdan biz, bu yönüyle iş üretirken düşünerek, dert edinerek, ona göre çözüm üretmeyi önceliyoruz. Onun için hareketlerimizin her birisi, değerli buluşma noktalarına, değerli projelere dönüşüyor."

"BAŞKAN’IMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Merkez içerisinde bulunan Bölgesel İstihdam Ofisi, Enstitü İstanbul İSMEK, Yuvamız İstanbul ve Mahalle Evi’nin bu anlayışlarının ürünü bir biçimde hizmet verecek. 'Dev proje' anlayışımız, 'Dev proje, sadece bir yapısal devlikle veya büyüklükle, dev olmaz. Vatandaşın halinden anlayarak, derdinden dertlenerek, süreçlere mutlaka çözüm üreten bir yönetim olmaya devam edeceğiz. Değerli Bayrampaşa Belediye Başkanı’mıza, Atila Bey'e, nezaketi ve konuşması için teşekkür ediyorum. Kendilerine de söyledim; yerelde, insanların ihtiyaç tespitleri daha güçlüdür. Bu manada kurduğumuz koordinasyon birimimiz ve danışmanlarımız, yöneticilerimiz üzerinden, bu mahalle ya da farklı mahallelerde öngördükleri bir kısım ihtiyaçları, elbette kendileri karşılıyorlar. Ama yapmamızı öngördüğü farklı hizmetleri de Bayrampaşa'ya kazandırmayı arzu ederiz. Bu anlamda, bugüne kadar gösterdiği iş birliği ve dayanışma içerisindeki çalışma kültüründen dolayı da ağabeyimize, değerli Başkan’ımıza yürekten teşekkür ediyorum."

"İSTANBUL OTOGARI’NDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİ YAŞATIYORUZ"

"Var olan spor tesisini, yeni tasarımlarla baştan aşağı yeniledik ve 200 araçlık zemin altı otoparkını da Bayrampaşa’ya kazandırdık. İstanbul Otogarı’nda gerçekten büyük bir değişimi yaşatıyoruz. Geçenlerde, milli bayramlarımızın birinde, Bayrampaşa'dan bir okulun öğrencileriyle karşılaştığımda, ‘Başkan’ım, teşekkür ederiz. Yanından geçmeye korkuyorduk. Şimdi oraya üniversite kazanma hedefiyle, ders çalışmaya gidiyoruz’ dediler. Çünkü, orada artık kütüphane var. Tiyatro salonu var. Birçok hizmetleriyle, pırıl pırıl bir otogarımız var. Bu manada burayı da İstanbul için faydalı bir hale getirmenin de gururunu yaşıyoruz. Bayrampaşa'nın daha etkin kullanmasını, mahalleye sırtını dönmüş bu alanın, mahallesine yüzünü dönmüş haliyle, Bayrampaşalı hemşehrilerimin oraya ev sahipliği yapmasını da diliyorum."

"SÖZDE ‘BİRLEŞELİM, KUCAKLAŞALIM, KARDEŞİZ’ DEMEKLE OLMAZ"

"Çünkü, Cumhuriyet’imizin 100’ncü yılına girmeye hazırlandığımız şu dönemde, kamu yöneticileri olarak bir araya gelmekten, birlikte çalışmaktan, birlikte üretmekten, asla uzak durmamalıyız. Yoksa sözde ‘Birleşelim, kucaklaşalım, kardeşiz’ demekle bu olmaz. Yani bu işin, yönetici seviyesinde çözülmesi şarttır. Bu bağlamda; yönetim ahlakı, yönetim felsefesi noktasında, bu yoldan asla vazgeçmeyeceğiz. Vatandaşın sorunlarının çözümüne, mutlaka birlikte hareket etmek için her yolu deneyeceğiz. Biz; demokratik olgunluğun, vatandaşa saygının, yurt sevgisinin, vatan sevgisinin, millet sevgisinin, yurttaş sevgisinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet, yöneticilerin hadlerini bilmesi gereken bir yönetim sistemidir. Yani yöneticiler, hadlerini, vatandaşa hizmet ettiklerini bilecekler. Hiçbir yönetici, ‘Ben bilirim, benim dediğim doğrudur, ben yaparım’ anlayışına sahip olamaz. Bu anlamda, Cumhuriyet’in bize öğrettiği bu kavramlarla, çok güçlü bir biçimde İstanbul'a hizmet noktasında, en üst seviyede moralli ve motive olduğumuzu buradan tekrar beyan etmek istiyorum.”

AKP'DE İMAMOĞLU'NA TEŞEKKÜR KRİZİ ÇIKMIŞTI

İstanbul Üsküdar'da Boğaz'a atık su girişini engelleyecek İstavroz Atık Su Tüneli'nin açılışı gerçekleştirilmişti.

Beylerbeyi Parkı'nda düzenlenen açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa katılmıştı.

Açılış töreninde AKP'li Hilmi Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkür etmesi AKP cephesinde tartışmalara yol açmıştı.