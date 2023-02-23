Cüneyt Özdemir Kızılay'ın reklamını görünce çılgına döndü

Meydana gelen depremlerin ardından yaptığı canlı yayınlarla dikkat çeken Cüneyt Özdemir Hatay depremi sonrası çadır istenmesini gündeme taşıdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdemir Kızılay'a sitem etti.

Türkiye depremlerin ardından yaralarını sarılmaya çalışılırken Hatay’da Defne merkezli 6,4 ve Samandağ merkezli 5,8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem herkesi korkuttu. Depremin merkez üssü olan Samandağ'ın Belediye Başkanı Refik Eryılmaz herkesin dışarıda olduğunu ve acil çadır beklediklerini söylemişti.

Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen çadır tedariğinde sorunların olması sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Cüneyt Özdemir de bu konuda isyan etti.

"REKLAM DEĞİL ÇADIR İSTİYOR MİLLET ÇADIR"

Depremin ilk gününden beri canlı yayınlar yapan ve deprem bölgesine de giden Cüneyt Özdemir sosyal medyada “Televizyonlarda Kızılay reklamı görüyorum. Reklam değil çadır istiyor millet çadır! Neyin reklamını yapıyorsunuz...” diyerek isyan etti.