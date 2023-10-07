İbn-i Sina'nın bin yıllık cilt bakım tüyosu ortaya çıktı. Hürrem Sultan'ın güzelliğinin sırrı meğer buymuş

Editör: Murat Öztürk

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili eşi Hürrem Sultan, yüzyılları aşan güzelliğiyle tanınıyordu. Bazı kaynaklara göre Hürrem Sultan'ın güzelliğinin sırrı, modern cilt bakım rutinlerinin de vazgeçilmez parçası olan gül suyuydu.

İşte o dönemin kadınlarını etkileyen ünlü hekim İbn-i Sina'dan beş güzellik tüyosu…

İbn Sina'ya göre cildin derinlemesine temizlenmesi çok önemlidir. Cildi iyi temizleyerek fazla yağdan ve çevresel kirleticilerden kurtulabilinir.

İbn Sina, cildi kuruttuğu iddia edildiği için günümüzde pek tercih edilmeyen doğal sabunu derin temizlik için tavsiye edildi.

Ünlü tıp bilginine göre gül suyu da derin temizlik sağlayan önemli maddelerden biriydi. Çoğu cilt tipine uygun olup cildi nemlendirdi.

Kadınlar ayrıca ciltlerindeki kırışıklıkları gidermek için de gül suyunu kullanıyorlardı.

LİMON MUCİZESİ

Limon ailesine ait olan melisa cildi gençleştirir ve kırışıklıkları azaltır. Bu nedenle bu bitkinin yaşlanmayı önlediğine dair yaygın bir inanış vardı. Bir bardak su içerisinde bir yemek kaşığı limon balsamını kaynatın.

10 dakika kaynattıktan sonra suyunu süzün. Bu suyu buzdolabında beklettikten sonra dilediğiniz zaman pamuklu bir ped yardımıyla cildinize uygulayın.

Limon balsamının güneş lekelerine de yardımcı olduğu bilinmektedir.

Güneşe maruz kalma veya sivilce nedeniyle oluşan lekelerin soldurulması için kullanıldı.

İbn Sina, derin temizliğin bir diğer adımı olarak keselemenin önemine de vurgu yaptı. Ancak günümüzde bazı dermatologlar, ciltte mikro çiziklere neden olabileceği için fırçalamayı önermemektedir.

Ancak İbn Sina, cilt bariyerini temizlemek ve yenilemek için keselemenin önemli olduğunu savundu.

Çay ağacı yağı ayrıca cildi nemlendirir ve bakteri üremesini önler. Çay ağacı yağı aynı zamanda cilt dokusunu onarır ve yeniler, bu da onu birçok kadının vazgeçilmezi haline getirir.

İbn Sina, çay ağacı yağı veya çay ağacı yağı içeren nemlendiricilerin uygulanmasını şiddetle tavsiye etti.