İbn-i Sina'nın bin yıllık cilt bakım tüyosu ortaya çıktı. Hürrem Sultan'ın güzelliğinin sırrı meğer buymuş

Tıptaki yenilikleriyle dünyayı aydınlatan İbn-i Sina, bin yıl önce paylaştığı cilt bakım tüyolarıyla yeniden gün yüzüne çıktı. Bu cilt bakımının Hürrem Sultan'ın güzelliğinin sırrı olduğu vurgulandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İbn-i Sina'nın bin yıllık cilt bakım tüyosu ortaya çıktı. Hürrem Sultan'ın güzelliğinin sırrı meğer buymuş

Editör: Murat Öztürk

Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın sevgili eşi Hürrem Sultan, yüzyılları aşan güzelliğiyle tanınıyordu. Bazı kaynaklara göre Hürrem Sultan'ın güzelliğinin sırrı, modern cilt bakım rutinlerinin de vazgeçilmez parçası olan gül suyuydu.

İşte o dönemin kadınlarını etkileyen ünlü hekim İbn-i Sina'dan beş güzellik tüyosu…

İbn Sina'ya göre cildin derinlemesine temizlenmesi çok önemlidir. Cildi iyi temizleyerek fazla yağdan ve çevresel kirleticilerden kurtulabilinir.

İbn Sina, cildi kuruttuğu iddia edildiği için günümüzde pek tercih edilmeyen doğal sabunu derin temizlik için tavsiye edildi.

Ünlü tıp bilginine göre gül suyu da derin temizlik sağlayan önemli maddelerden biriydi. Çoğu cilt tipine uygun olup cildi nemlendirdi.

Kadınlar ayrıca ciltlerindeki kırışıklıkları gidermek için de gül suyunu kullanıyorlardı.

LİMON MUCİZESİ

Limon ailesine ait olan melisa cildi gençleştirir ve kırışıklıkları azaltır. Bu nedenle bu bitkinin yaşlanmayı önlediğine dair yaygın bir inanış vardı. Bir bardak su içerisinde bir yemek kaşığı limon balsamını kaynatın.

10 dakika kaynattıktan sonra suyunu süzün. Bu suyu buzdolabında beklettikten sonra dilediğiniz zaman pamuklu bir ped yardımıyla cildinize uygulayın.

Limon balsamının güneş lekelerine de yardımcı olduğu bilinmektedir.

Güneşe maruz kalma veya sivilce nedeniyle oluşan lekelerin soldurulması için kullanıldı.

İbn Sina, derin temizliğin bir diğer adımı olarak keselemenin önemine de vurgu yaptı. Ancak günümüzde bazı dermatologlar, ciltte mikro çiziklere neden olabileceği için fırçalamayı önermemektedir.

Ancak İbn Sina, cilt bariyerini temizlemek ve yenilemek için keselemenin önemli olduğunu savundu.

Çay ağacı yağı ayrıca cildi nemlendirir ve bakteri üremesini önler. Çay ağacı yağı aynı zamanda cilt dokusunu onarır ve yeniler, bu da onu birçok kadının vazgeçilmezi haline getirir.

İbn Sina, çay ağacı yağı veya çay ağacı yağı içeren nemlendiricilerin uygulanmasını şiddetle tavsiye etti.

İlgili Haberler
İbn-i Sina'nın öve öve bitiremediği bitki ortaya çıktı. Kırışıklık ve lekeleri yok ediyor. Baş ağrısını şıp diye kesiyor
İbn-i Sina'dan asırlık tarif. Diz ağrılarını kökünden söküp atıyor
İbn-i Sina’nın şifa dağıtan reçetesinden cinsel gücü artıran karışım çıktı
İbn-i Sina'nın yüzlerce yıllık reçetesinden uzun yaşamanın sırrı ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Trabzon Devlet Tiyatrosu Yalancı ile perde dedi Kültür Sanat
Trabzon Devlet Tiyatrosu Yalancı ile perde dedi
Mehmet Ali Erbil'in nikah tarihi belli oldu. Gelen tepkilere aldırış etmiyor Magazin
Mehmet Ali Erbil'in nikah tarihi belli oldu. Gelen tepkilere aldırış etmiyor
İmamoğlu’ndan Olimpiyat Oyunları açıklaması Spor
İmamoğlu’ndan Olimpiyat Oyunları açıklaması
Hamas'ın saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti Dünya
Hamas'ın saldırılarında en az 22 İsrailli hayatını kaybetti
Yatırım yapan paraya para demedi: Değeri yüzde 400 arttı! Ekonomi
Yatırım yapan paraya para demedi: Değeri yüzde 400 arttı!
Karadeniz derbisinde 48. randevu Spor
Karadeniz derbisinde 48. randevu
Ormanda ‘möö’ sesini duyanlar şok geçirdi! Köylüler inek sandı göz göze gelince kaçacak delik aradı Gündem
Ormanda ‘möö’ sesini duyanlar şok geçirdi! Köylüler inek sandı göz göze gelince kaçacak delik aradı