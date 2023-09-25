İbn-i Sina'nın öve öve bitiremediği bitki ortaya çıktı. Kırışıklık ve lekeleri yok ediyor. Baş ağrısını şıp diye kesiyor

Editör: Abdullah Keleş

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın favori bitkisi olan lavantanın dikkat çeken faydaları ortaya çıktı.

Lavanta özellikle kırışıklık ve lekeleri yok etmesi ayrıca baş ağrısını geçirmede de oldukça etkili olmasıyla dikkat çekiyor.

BAŞ AĞRISINI BÖYLE KESİYOR

Mor altın olarak bilinen lavanta baş ağrısı, stres, sinir gerginliği, migren, depresyon ve zihin açmak için kullanıldığında tazelenmiş bir beyni ortaya çıkarmasıyla dikkat çekiyor.

KIRIŞIKLIK VE LEKELERİ BÖYLE YOK EDİYOR

Lavanta yağı, anti-inflamatuar ve antioksidan özelliği sayesinde ciltte meydana gelen leke oluşumlarını ve ciltte kırışıklık oluşumunu engeller.

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde cildinizde yaşlanma sürecini hızlandıran serbest radikallere karşı cildinizi korur.

Lavanta yağının içeriğimde bulunan beta-karyofilen, ciltte meydana gelen yaralar üzerinde iyileştiricidir.

Ciltte oluşan yaraların iyileşmesi için pamuğa birkaç damla lavanta yağı damlatarak cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Kuru bir cilde sahipseniz lavanta yağı cildinizin nem bariyerini dengelemek için kullanılabilir.

Yumuşak, kaşıntısız bir cildi desteklemek için ekstra kuru olan bölgelere birkaç damla lavanta losyonu veya lavanta içeren vücut yağı ile masaj yapmak cildinizi yatıştıracaktır.

LAVANTA NEDİR?

Lavanta, ballıbabagiller familyasına ait olan çok yıllık bir bitki türünü oluşturuyor. Mor ve mavimsi renklerde çiçekler açan lavanta bitkisinin kullanımı 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Bir Akdeniz bitkisi olan lavanta, ülkemizde en çok Antalya, Muğla, Isparta, Mersin, İzmir ve İstanbul şehirlerinde yetiştiriliyor. Dünya genelinde ise Fransa, Bulgaristan, Çin ve Rusya lavanta yetiştiriciliğinde ilk sıralarda yer alıyor. Geniş bir kullanım alanına sahip olan lavanta, özellikle de son yıllarda ülkemizin yükselen ekonomik değerlerinden birini oluşturuyor.

LAVANTA NASIL KULLANILIR?

Lavanta, kuru ve yağ formu başta olmak üzere pek çok şekilde kullanılabiliyor. Özellikle de rahatlatıcı kokusundan sıklıkla yararlanılan lavanta, bakım ve beslenme gibi alanlarda da kendisine geniş bir yer buluyor. Genel olarak ise lavantadan en çok kozmetik, aromaterapi ve farmakoloji alanlarında yararlanılıyor.

LAVANTANIN FAYDALARI NELERDİR?

-Stresle ilgili baş ağrılarında etkili bir iyileştiricidir.

-İştahı açar, sindirimi kolaylaştırır.

-Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür.

-Depresyonla ilgili aşırı sinirlilik durumunda yatıştırıcı olur.

-Uykusuzluk halini giderir.

-Kusma refleksini bastırır.

-İdrar söktürücüdür. Böbrekleri temizler.